“احذفوا هذه الفكرة من القاموس”.. نعيم قاسم: حزب الله لن يسمح لأحد بنزع سلاحه (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إن الحزب “لن يسمح لأحد بنزع سلاحه”، في الوقت الذي تضغط الولايات المتحدة على بيروت لإجباره على تسليم أسلحته.

وقال قاسم في خطاب بثته قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب “لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو ينزع سلاح المقاومة، فكرة نزع السلاح يجب أن تحذفوها من القاموس”.

وأضاف قاسم “جهة واحدة (لم يحددها) بعض الأصوات النشاز في لبنان تركز على سلاح المقاومة، لكن مشكلة بلدنا الأولى ليست هذا السلاح بل طرد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأردف “من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدّم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش، وهذه الفتنة لن تحصل”.

ورأى الأمين العام لحزب الله أن “هذا السلاح هو دعامة للمقاومة، وهو الذي حرر بلادنا وحمى سيادتها”.

ومضى محذرًا “سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة”.

لسنا ضعفاء ونملك خيارات للرد على الاعتداءات

في السياق، حذر قاسم إسرائيل من “مواصلة اعتداءاتها على لبنان”، مؤكدًا أن حزبه “ليس ضعيفًا، ويملك خيارات للرد على هذه الاعتداءات في الوقت المناسب حال لم تتوقف”.

وبوتيرة يومية، ترتكب إسرائيل خروقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المُوقع مع حزب الله قبل نحو 5 أشهر، مما أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وفي رده على ذلك، قال قاسم “إسرائيل تعتدي يوميًّا على لبنان حتى بلغ عدد اعتداءاتها 2700 رغم عدم وجود ذريعة لديها لذلك بعد توقعيها اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف محذرًا “نعطي الدبلوماسية فرصتها بمواجهة اعتداءات إسرائيل، لكن الفرصة ليست مفتوحة، وواهم من يحسب أننا ضعفاء”.

وتابع مخاطبًا الإسرائيليين “لدينا خيارات للرد ولا نخشى شيئًا، وإن أردتم أن تجربوا استمروا (في الاعتداء على لبنان) وسترون الرد في الوقت المناسب الذي نقرره”.