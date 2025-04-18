مسؤول إيراني كبير: خطوط حمراء وضعها المرشد الأعلى في التفاوض مع ترامب

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الجمعة، قوله إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة خلال محادثات، السبت الماضي، باستعدادها لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تحتاج إلى ضمانات قوية بأن الرئيس دونالد ترامب لن ينسحب مجددًا من اتفاق نووي جديد.

ومن المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة جولة ثانية من المحادثات، غدًا السبت، في روما، بعد أسبوع من الجولة الأولى في عُمان وصفها الجانبان بأنها إيجابية.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لرويترز إن “الخطوط الحمراء التي وضعتها طهران والتي فرضها المرشد الإيراني علي خامنئي لا يمكن المساس بها في المحادثات”.

وأضاف المسؤول “خطوط إيران الحمراء تعني أنها لن توافق أبدًا على تفكيك أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم أو وقف التخصيب تمامًا أو خفض كمية اليورانيوم المخصَّب الذي تخزنه إلى مستوى أقل من ذلك الذي وافقت عليه في اتفاق عام 2015 الذي انسحب منه ترامب”.

وتابع المسؤول “من ضمن الخطوط الحمراء أيضًا أن إيران لن تتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي الذي تعُده خارج نطاق أي اتفاق نووي”.

وكشف المصدر أن “إيران علمت في محادثات غير مباشرة في عُمان أن واشنطن لا تريد منها وقف كل أنشطتها النووية، ويمكن أن يكون هذا أساسًا تنطلق منه إيران والولايات المتحدة لبدء مفاوضات عادلة”.

والثلاثاء الماضي، قال كبير المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف في منشور على منصة إكس إن على إيران “وقف تخصيبها النووي والتخلص منه (مخزونات اليورانيوم المخصَّب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة)” للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وذكر المصدر أن إيران عبَّرت عن استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعُدها “الجهة الوحيدة المقبولة في هذه العملية”، ولتقديم ضمانات بأن نشاطها النووي مخصَّص للأغراض السلمية فقط.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ الأمريكيين بأن على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيَّين فورًا مقابل هذا التعاون.