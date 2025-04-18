“مقترح التهجير ليس له قيمة”.. أردوغان: العالم الإسلامي لم يقم بالمطلوب منه حيال غزة (فيديو)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية “ليس مجرد دفاع عن شعب مظلوم، بل هو دفاع عن الإنسانية والسلام والعدالة”.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين في مدينة إسطنبول، أشار أردوغان إلى أن القضية الفلسطينية “هي قضية كرامة شعب يتعرض لشتى أنواع القمع والوحشية والمجازر منذ نحو قرن”.

وقال “الحكومة الإسرائيلية تقتل بجنون أشقاءنا الفلسطينيين أطفالًا ونساءً ورضعًا ومُسنين”.

واستنكر أردوغان صمت مؤسسات صحفية دولية حيال مقتل صحفيين وصمت مدافعين عن حقوق الإنسان حيال مقتل أطفال في غزة على يد إسرائيل.

وفي هذا الصدد، استهجن أردوغان ما سمّاه “لا مبالاة المتشدقين بالحرية والحقوق والقانون وحرية الصحافة إزاء سياسة المجازر الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 18 شهرًا”.

وشدَّد أردوغان على أن “النظام العالمي الذي لا يقف إلى جانب المظلومين محكوم عليه بأن يصبح دمية بأيدي الظالمين”.

وأوضح أن “القانون الدولي أصبح أداة لتعزيز سلطة الأقوياء بدلًا من إقامة العدل”.

كما استنكر أردوغان صمت دول غربية تجاه الممارسات الإسرائيلية بينما تشهر سلاح الحظر مع أبسط الحوادث في دول أخرى.

وقال “الدول التي تلتزم الصمت حيال مقتل الفلسطينيين تحاول تبرير الإبادة الجماعية بوصم المقاومة في غزة بأنها إرهاب”.

انتقاد العالم الإسلامي

من ناحية أخرى، أعرب أردوغان عن أسفه حيال عدم تمكُّن العالم الإسلامي من تحقيق المطلوب منه بشأن غزة.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس التركي “أصحاب الضمائر الحية والإسرائيليين أيضًا إلى التحرك ضد الكارثة التي خلقتها حكومتهم”.

ووجَّه تحية إلى الشعب الفلسطيني الذي جسَّد مفهوم العزة والكرامة ولا سيما في غزة.

وشدَّد أردوغان على أن “الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان تُظهر جليًّا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تريد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول القضاء على الأبرياء الذين لم تقتلهم بالقنابل بوقف المساعدات عنهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من الأدوية.

وتابع “سنواصل النضال بلا كلل أو ملل حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد أردوغان أن “أي مقترح يهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم التي عاشوا فيها آلاف السنين لا يحمل أي قيمة بالنسبة لتركيا”.

وقال “يجب أن تنتهي حالة الجنون هذه التي تهدد دول المنطقة وتقلقها بأسرع وقت وإلا فإن هذه النار ستحرق قريبًا مؤججيها”.

وأضاف “سنقدّم كل ما بوسعنا من دعم ليتمكن الفلسطينيون من العيش بحرية في وطنهم الأم، وسنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى لو بقينا وحدنا”.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود.