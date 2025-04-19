أنصار الله: غارات أمريكية على صنعاء ومأرب وميناء الحديدة ومطارها

أعلنت جماعة أنصار الله، مساء السبت، أن قصفًا أمريكيًّا جديدًا استهدف بـ13 غارة ميناء محافظة الحديدة ومطارها غربي اليمن، من دون مزيد من التفاصيل، وفق ما أفادت قناة المسيرة (تابعة للجماعة).

ولم يصدر عن الجانب الأمريكي إعلان رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وفي بيانات متتالية منفصلة، أفادت جماعة أنصار الله بأن الطيران الأمريكي شن سلسلة غارات على محافظتَي صنعاء ومأرب، مساء السبت.

ففي محافظة صنعاء، شن الطيران الحربي الأمريكي 3 غارات على مديرية بني حشيش، كما استهدفت غارات أخرى منطقة ضروان بمديرية همدان، وحي النهضة بمديرية الثورة.

وأفادت محافظة صنعاء بأن الطيران الأمريكي استهدف بغارتين مديرية الحصن، إضافة إلى غارة استهدفت مديرية بني مطر.

في السياق، ذكرت قناة المسيرة أن غارة أمريكية استهدفت مديرية صرواح في محافظة مأرب.

يأتي ذلك بينما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام “قلق للغاية” إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في اليمن، والتي أعلنت جماعة أنصار الله أنها أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة 150 بجروح.

وأشار ستيفان دوجاريك، في بيان، إلى أن “الأمين العام قلق للغاية إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة يومي 17 و18 إبريل (نيسان) الجاري، على ميناء رأس عيسى وما حوله في اليمن، والتي أفادت تقارير بأنها أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك إصابة 5 عاملين في المجال الإنساني بجروح”.

⭕️عاجل⭕️

13 غارة للعدوان الأمريكي على ميناء ومطار #الحديدة pic.twitter.com/TOzLtFAjVW — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 19, 2025

ومساء أمس الجمعة، أعلنت جماعة أنصار الله أن الطيران الأمريكي شن سلسلة غارات على محافظتَي صنعاء والجوف شمالي اليمن.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله يحيى سريع إسقاط الدفاعات الجوية (تابعة للجماعة) طائرة أمريكية من طراز “MQ-9” بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، أثناء تنفيذها أعمالًا عدائية في أجواء (العاصمة) صنعاء، وفق تعبيره.

وأضاف في بيان “هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة، والسادسة خلال إبريل الجاري”.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي وحتى السبت، توالت مئات الغارات الأمريكية على اليمن، مما أدى إلى مقتل 205 مدنيين وإصابة 406 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات رسمية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة لجماعة أنصار الله.