“أنصار الله” يسقطون طائرة “MQ-9” جديدة.. وخسائر واشنطن تتجاوز 500 مليون دولار

أفادت شبكة (فوكس نيوز)، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن جماعة “أنصار الله” في اليمن أسقطت، اليوم السبت، طائرة أمريكية مسيّرة من طراز (MQ-9 Reaper)، ما يرفع عدد الطائرات الأمريكية من الطراز نفسه التي أسقطتها الجماعة منذ 3 مارس/آذار الماضي، إلى 6.

وتُعد هذه الطائرة واحدة من أكثر الطائرات المسيّرة تطورًا وتكلفة، إذ تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 30 مليون دولار، بحسب دائرة أبحاث “الكونغرس”.

وتشير التقارير إلى أن “أنصار الله” أسقطوا ما لا يقل عن 16 طائرة من هذا الطراز منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد يصل العدد إلى 20 طائرة، وفقًا لمصادر مطلعة، ما يعني أن الخسائر الأمريكية تُقدّر بأكثر من 500 مليون دولار.

