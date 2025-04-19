“أنصار الله” يسقطون طائرة “MQ-9” جديدة.. وخسائر واشنطن تتجاوز 500 مليون دولار

أفادت شبكة (فوكس نيوز)، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن جماعة “أنصار الله” في اليمن أسقطت، اليوم السبت، طائرة أمريكية مسيّرة من طراز (MQ-9 Reaper)، ما يرفع عدد الطائرات الأمريكية من الطراز نفسه التي أسقطتها الجماعة منذ 3 مارس/آذار الماضي، إلى 6.

وتُعد هذه الطائرة واحدة من أكثر الطائرات المسيّرة تطورًا وتكلفة، إذ تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 30 مليون دولار، بحسب دائرة أبحاث “الكونغرس”.

وتشير التقارير إلى أن “أنصار الله” أسقطوا ما لا يقل عن 16 طائرة من هذا الطراز منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد يصل العدد إلى 20 طائرة، وفقًا لمصادر مطلعة، ما يعني أن الخسائر الأمريكية تُقدّر بأكثر من 500 مليون دولار.

Sixth MQ-9 Reaper drone shot down by Houthis since March 3rd; each drone costs about $30 million reports @Liz_Friden The U.S. MQ-9 Reaper drone was shot down by the Houthis in Yemen earlier today, sources tell Fox News. This is the sixth MQ-9 Reaper drone shot down by the… — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) April 19, 2025

ورغم أن الجيش الأمريكي نفّذ 35 يومًا متتاليًا من الغارات الجوية على أهداف لـ”أنصار الله” في اليمن، فإن الجماعة تواصل إسقاط الطائرات الأمريكية الباهظة الثمن، وتواصل في الوقت نفسه إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الطلب على طائرات (MQ-9) يشهد ضغطًا غير مسبوق، وسط شُحّ في الكميات المتوفرة للقيادات العسكرية الأمريكية، علمًا أن ترسانة الولايات المتحدة تضمّنت 230 طائرة من هذا النوع حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي السياق ذاته، لا تزال عمليات الشحن في البحر الأحمر متوقّفة إلى حد كبير، رغم الحملة العسكرية الأمريكية المستمرة، ما يعكس التحدّيات المتصاعدة التي تواجهها واشنطن في كبح قدرات “أنصار الله” المتزايدة.