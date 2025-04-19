سياسة|اليمن

“أنصار الله” يسقطون طائرة “MQ-9” جديدة.. وخسائر واشنطن تتجاوز 500 مليون دولار

كل طائرة تكلف حوالي 30 مليون دولار

طائرة دون طيار من طراز "MQ-9 Reaper"، تكلف حوالي 30 مليون دولار (رويترز)
19/4/2025-|آخر تحديث: 19/4/202511:51 AM (توقيت مكة)

أفادت شبكة (فوكس نيوز)، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن جماعة “أنصار الله” في اليمن أسقطت، اليوم السبت، طائرة أمريكية مسيّرة من طراز (MQ-9 Reaper)، ما يرفع عدد الطائرات الأمريكية من الطراز نفسه التي أسقطتها الجماعة منذ 3 مارس/آذار الماضي، إلى 6.

وتُعد هذه الطائرة واحدة من أكثر الطائرات المسيّرة تطورًا وتكلفة، إذ تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 30 مليون دولار، بحسب دائرة أبحاث “الكونغرس”.

وتشير التقارير إلى أن “أنصار الله” أسقطوا ما لا يقل عن 16 طائرة من هذا الطراز منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد يصل العدد إلى 20 طائرة، وفقًا لمصادر مطلعة، ما يعني أن الخسائر الأمريكية تُقدّر بأكثر من 500 مليون دولار.

ورغم أن الجيش الأمريكي نفّذ 35 يومًا متتاليًا من الغارات الجوية على أهداف لـ”أنصار الله” في اليمن، فإن الجماعة تواصل إسقاط الطائرات الأمريكية الباهظة الثمن، وتواصل في الوقت نفسه إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الطلب على طائرات (MQ-9) يشهد ضغطًا غير مسبوق، وسط شُحّ في الكميات المتوفرة للقيادات العسكرية الأمريكية، علمًا أن ترسانة الولايات المتحدة تضمّنت 230 طائرة من هذا النوع حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي السياق ذاته، لا تزال عمليات الشحن في البحر الأحمر متوقّفة إلى حد كبير، رغم الحملة العسكرية الأمريكية المستمرة، ما يعكس التحدّيات المتصاعدة التي تواجهها واشنطن في كبح قدرات “أنصار الله” المتزايدة.

المصدر : فوكس نيوز

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