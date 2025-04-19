بدء الجولة الثانية من المحادثات النووية “غير المباشرة” بين إيران وأمريكا في روما

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بانطلاق الجولة الثانية من المحادثات النووية “غير المباشرة” بين إيران وأمريكا في روما، ظهر اليوم السبت.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى سفارة سلطنة عمان في إيطاليا، لبدء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد أسبوع من الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط.

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הגיע לשגרירות עומאן ברומא לקראת סבב השיחות עם ארה"ב pic.twitter.com/iHqPcXQU7p — Barak Ravid (@BarakRavid) April 19, 2025

وعقدت الولايات المتحدة وإيران، السبت الماضي، مباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفقتا على عقد لقاء جديد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.

“9 مبادئ تُشكّل موقف إيران”

ونشر علي شمخاني، المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية، منشورًا عبر منصة “إكس”، كشف فيه ما عن “تسعة مبادئ تُشكّل المرتكز الأساسي لموقف إيران” في المفاوضات الجارية مع أمريكا في روما.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، بأن شمخاني قال في منشوره “المفاوضون الإيرانيون توجّهوا إلى روما بصلاحيات كاملة، بهدف التوّصل إلى اتفاق شامل، يستند إلى تسعة مبادئ أساسية، أهمها “الجدّية، والضمانات، ورفع العقوبات، وكبح الأطراف المخرِّبة (كإسرائيل)، تسهيل الاستثمار، وتحقيق التوازن في الاتفاق”.

وختم شمخاني بالقول، إن “إيران جاءت من أجل اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام”.

مذاکره‌کنندگان #ایران با اختیارات کامل راهی #رم شدند تا توافقی جامع را بر پایه ۹ اصل دنبال کنند: جدیت، تضمین، توازن،رفع تحریم، نه به مدل لیبی/امارات، اجتناب از تهدید، سرعت، مهار مزاحمین (مثل اسرائیل) و تسهیل سرمایه‌گذاری.

ایران برای #توافق_متوازن آمده، نه تسلیم. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) April 19, 2025

عراقجي يلتقي نظيره الإيطالي

وذكرت وكالة (تسنيم) أن عراقجي، سيلتقي بنظيره الإيطالي قبل بدء المحادثات، وقالت “كما جرى في الجولة السابقة في مسقط، يرافق الوزير مساعدا الشؤون السياسية والقانونية الدولية في وزارة الخارجية مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي.

وذكرت أن “الجانب الإيراني لا يزال في مرحلة اختبار نوايا وجدية الطرف الأمريكي، وبالتالي فإن هذه الجولة من المفاوضات بالغة الأهمية”.

معالي السّيد وزيرُ الخارجية ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي يتبادلان خلال لقائهما بروما وجهات النظر والتشاور بشأن عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، مؤكّديْن على أهمية مواصلة التنسيق ودعم نهج الدبلوماسية والحوار في معالجة… pic.twitter.com/rpa45EacJe — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 18, 2025

وقالت إن ذلك “في ظل التصريحات المتناقضة الصادرة عن مسؤولين أمريكيين بشأن جوهر المفاوضات ومطالبهم، والتي يبدو بعضها غير واقعي وغير قابل للتحقيق أساسًا.. إذ لا ينبغي لأمريكا أن تطرح مثل هذه المطالب من الأساس”.

وذكر مراسل الوكالة، المرافق للوفد الإيراني، أن الوفد أعلن دخوله المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا “بموقف واضح ورؤية شفافة، وأنه في انتظار تقييم جدية والإرادة الحقيقية والمتبادلة للطرف الأمريكي واختبارها”.

المفاوضات غير المباشرة في روما .. إيران تختبر الإرادة الحقيقية لأمريكاhttps://t.co/YdLP0QCDwU pic.twitter.com/xfD9CgG3mV — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 19, 2025

“خطى بأعين مفتوحة وخبرات الماضي”

من ناحية أخرى نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله، إن طهران تدرك عدم استواء مسار المفاوضات، وكتب “نحن نتخذ الخطى بعيون مفتوحة وسجل حافل بخبرات الماضي”.

ونشر بقائي، على منصة “إكس”، قال فيها “السلام الدائم يولد من الحوار الصادق بين الأمم، وليس من فرض القوة”، وأضاف “اليوم، ستعقد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مدينة روما التاريخية، برعاية وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي”.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اسماعيل بقائي أن #إيران تدرك عدم استواء مسار المفاوضات، وكتب: "نحن نتخذ الخطى بعيون مفتوحة وسجل حافل بخبرات الماضي".https://t.co/uX0xQf6OcT pic.twitter.com/hsztiyHA3b — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) April 19, 2025

“النهج الاستقلالي”

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، “إن الحكومة، إذ تؤكد على نهجها الاستقلالي واعتمادها على الطاقات الذاتية، تجدد تأكيدها على مبدأ أساسي مفاده أن شؤون البلاد لا ينبغي أن تُربط بالمفاوضات الخارجية”.

ونقلت وكالة (تسنيم)، عن فاطمة مهاجراني، قولها في مقال “الحكومة إذ تدرك عمق الأوضاع الراهنة داخليًا وإقليميًا، اختارت شعار (التوافق الوطني) ليكون بوصلة حركتها”.

مراسل #تسنيم: مفاوضات روما غير المباشرة تنطلق ظهر اليوم أفاد مراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا والتي ستجري في العاصمة الايطلية روما ينطلق ظهر اليوم السبت (الساعة 14 بتوقيت طهران).https://t.co/1Int2xakhl pic.twitter.com/K2xPDplwQG — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 19, 2025

وقالت “في هذا السياق، جددت الحكومة، تأكيدها على أن نهجها الاستقلالي لا يتناقض مع الدبلوماسية النشطة التي تشمل الحوار والتفاعل مع العالم، وخصوصًا في ملفات حساسة كالبرنامج النووي”، لكنها شددت على أن هذا الحوار لا يمكن أن يكون بديلًا عن السياسات المستقلة والمبنية على القدرات الذاتية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.