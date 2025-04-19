الأمن السوري يلقي القبض على مسؤول بارز في المخابرات الجوية بنظام الأسد

أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، القبض على مسؤول سابق في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ، كان يتولى منصبًا قياديًّا في فرع المخابرات الجوية بمحافظة حلب (شمال).

وأفادت محافظة دير الزور، عبر قناتها على تلغرام، بأن “إدارة الأمن العام في المحافظة ألقت القبض على العميد في النظام المخلوع صالح محمد البسيس”.

وأوضحت أن “البسيس شغل سابقًا منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب، وقاد العديد من الحملات الأمنية ضد المدنيين هناك”.

وأشارت المحافظة إلى أن “المقبوض عليه من أهالي قرية عياش في دير الزور”، من دون توضيح ملابسات القبض عليه.

تحذير من هجمات وشيكة

يأتي ذلك بينما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى سوريا، ودعتهم إلى مغادرتها فورًا، مدعية امتلاكها معلومات استخبارية تفيد باحتمال وقوع هجمات وشيكة في هذا البلد العربي.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع أفراد النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، لكن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.