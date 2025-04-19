الاحتلال يحاصر كنيسة القيامة في “سبت النور” ويحول القدس إلى ثكنة عسكرية (فيديو)

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة القدس، وخاصة منطقة باب العامود وأحياء البلدة القديمة، إلى ثكنة عسكرية، بالتزامن مع احتفالات الكنائس المسيحية بـ”سبت النور”، الذي يسبق عيد الفصح المجيد، وفق التقويمين الشرقي والغربي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نشرت عددًا من الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية إلى كنيسة القيامة، وأعاقت حركة المصلين، خاصة من الشبان الفلسطينيين، من خلال التدقيق في هوياتهم ومنع العديد منهم من دخول البلدة القديمة.

إجراءات أمنية مشددة

كما فرض الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، ما حال دون وصول آلاف المواطنين المسيحيين من محافظات الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة للمشاركة في إحياء طقوس “سبت النور”.

وأكدت المصادر أن الاحتلال لم يصدر سوى 6 آلاف تصريح فقط للمسيحيين الفلسطينيين، في حين يبلغ عددهم نحو 50 ألفًا.

ويأتي ذلك وسط أجواء مشحونة تشهدها المدينة المقدسة، إذ تقتصر احتفالات الفصح هذا العام، للعام الثاني على التوالي، على الصلوات والقداديس داخل الكنائس، دون تنظيم المسيرات الكشفية أو الفعاليات الاحتفالية، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن المقرر أن يترأس بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، صلاة استقبال “النور المقدس” داخل كنيسة القيامة بعد ظهر اليوم، تمهيدًا لنقله إلى كنائس عدة في مدن فلسطينية منها بيت لحم ورام الله ونابلس، بالإضافة إلى أراضي الداخل الفلسطيني وكنائس حول العالم.