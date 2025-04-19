الثانية خلال 24 ساعة.. “أنصار الله” تعلن إسقاط مسيَّرة أمريكية (فيديو)

قالت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” في اليمن، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط مسيَّرة أمريكية من طراز “إم كيو 9”.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان مصوَّر، إنه جرى إسقاط المسيَّرة خلال تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء، مشيرًا إلى استخدام صاروخ محلي الصنع في العملية.

وذكر المتحدث أن هذه المسيَّرة تُعَد الثانية من الطراز نفسه، التي تتمكن القوات التابعة لأنصار الله من إسقاطها خلال الساعات الـ24 الماضية، والسادسة خلال إبريل/نيسان الجاري، مضيفًا أن الجماعة تمكنت من إسقاط 21 طائرة من الطراز ذاته منذ بدء المشاركة في إسناد قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشدَّد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله على أن “استمرار الغارات الجوية واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني”.

وأكد المتحدث استمرار القوات التابعة لأنصار الله في عمليات الإسناد حتى “وقف العدوان على (قطاع) غزة ورفع الحصار عنها”.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، تشن الولايات المتحدة غارات جوية مكثفة على مناطق عدة في اليمن، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.