كتائب القسام تنفذ كمينا مركَّبا ضد قوة إسرائيلية وتوقع أفرادها قتلى وجرحى

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها نفذوا “كمينًا مركَّبًا” ضد قوة إسرائيلية متوغلة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، أسفر عن وقوع أفرادها قتلى وجرحى.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من “تنفيذ كمين مركَّب ضد قوة صهيونية متوغلة شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”، وفق بيان عبر منصة تلغرام، اليوم السبت.

وأضافت أنها استهدفت دبابة “ميركافا 4” وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتَي “الياسين 105″، مؤكدة اشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرقي حي التفاح.

جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة 3 عسكريين بجروح خطرة

في السياق، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي في صفوفه، وإصابة 3 عسكريين بينهم ضابطة بجروح خطرة، خلال إحدى المعارك في شمال قطاع غزة.

وأشار الجيش في بيان إلى “مقتل قائد فرقة كشافة الرقيب أول غالب النصاصرة (35 عامًا)، وهو من مدينة رهط (جنوب)”.

وأضاف أن ضابطة وجنديين آخرين أُصيبوا بجروح خطرة في الحادث ذاته، من دون الكشف عن ملابساته.

ولفت إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج، وجرى إبلاغ عائلاتهم.