المحادثات النووية.. توافق أمريكي إيراني على الانتقال لمحادثات فنية تهدف إلى اتفاق مُلزم (فيديو)

اختتمت إيران والولايات المتحدة، اليوم السبت، في روما الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي، التي جرت في “أجواء بناءة”، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ومن المقرَّر انعقاد جولة جديدة من المحادثات في 26 إبريل/نيسان الجاري في سلطنة عمان، بحسب ما أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أشار إلى أن “المناقشات الفنية على مستوى الخبراء ستبدأ الأربعاء”.

وبدأت جولة المحادثات الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش بين الوفد الإيراني برئاسة عراقجي (مهندس الاتفاق النووي لعام 2015) والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وفريقه بوساطة سلطنة عمان، بحسب التلفزيون الايراني الرسمي ومسؤول أمريكي.

ووصف الجانبان الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوع في مسقط بأنها “بناءة” أيضا.

وجرت جولة مفاوضات اليوم في مقر إقامة سفير عُمان، الدولة التي ترعى هذه المحادثات، وفق ما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الإيراني الرسمي.

واستمرت الجولة 4 ساعات، بحسب التلفزيون الإيراني الذي عرض لقطات للوفد وهو يغادر مكان انعقاد المحادثات.

وقالت مبعوثة خاصة للتلفزيون الإيراني إن “أجواء المناقشات كانت بناءة”. وتحدثت وكالة تسنيم أيضا عن “أجواء بناءة”.

ولم يصدر على الفور أي بيان من الجانب الأمريكي بعد ساعات من انتهاء الاجتماعات.

محادثات فنية على مستوى الخبراء

في السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن عراقجي قوله بعد انتهاء المحادثات “عُقدت اليوم محادثات غير مباشرة مفيدة مع الولايات المتحدة في أجواء بناءة. ستُعقد محادثات فنية على مستوى الخبراء في عُمان بدءا من الأربعاء المقبل. وسنلتقي في عُمان، السبت المقبل، لإجراء مفاوضات بناء على الإطار الذي سيُعده الخبراء”.

وأضاف “كان اجتماعا جيدا، ويمكنني القول إن المفاوضات تحقق تقدما. هذه المرة، تمكنا من التوصل إلى تفاهم أفضل بشأن سلسلة من المبادئ والأهداف”.

وتابع “الأمريكيون لم يطرحوا حتى الآن أي نقاش خارج إطار الملف النووي، وأكدنا أن المفاوضات تخص القضايا النووية فقط، ولن نقبل الخوض في أي موضوع آخر”.

وأردف “لا يوجد سبب للتفاؤل المفرط ولا للتشاؤم المفرط. آمل أن نكون في وضع أفضل الأسبوع المقبل بعد اجتماعات الخبراء”.

وعن حضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في روما بالتزامن مع المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قال عراقجي “في هذه المرحلة، جاء السيد غروسي إلى روما بمبادرة منه للقاء المسؤولين الإيطاليين، ويبدو أنه التقى أيضا بستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي”.

وأضاف “من الإيجابي أن يكون (غروسي) على اطلاع على سير المفاوضات، وقد التقيت به في طهران، وربما لو لم يعقد ذلك اللقاء، لكنت التقيت به في روما أيضا”.

من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية أن “اجتماعات روما أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف دائم ومُلزم، يضمن خلو إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية”.

وأضاف “الحوار والتواصل الواضح هما السبيل الوحيد لتحقيق تفاهم واتفاق موثوق به يخدم مصلحة جميع الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي”، موضحا أن “الجولة المقبلة من المباحثات سوف تُعقد في مسقط”.

#بيان || أكد متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية بأن اجتماعات اليوم في روما، بين معالي وزير خارجية إيران الدكتور سيّد عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، من خلال معالي السيد @badralbusaidi وزير خارجية سلطنة عُمان، pic.twitter.com/Sckk5SEtLo — وزارة الخارجية (@FMofOman) April 19, 2025

ومحادثات اليوم هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018، الذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

والتزمت طهران بالاتفاق عاما كاملا بعد انسحاب ترامب منه، ثم تراجعت عن التزاماتها تدريجيا.

وآنذاك، وصف ترامب الاتفاق بأنه سيئ لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى.

ونتيجة لذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية ضمن حملة الضغوط القصوى بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسَّع.