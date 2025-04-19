المعارضة الإسرائيلية تعليقا على خطاب نتنياهو: عرض بائس مليء بالأكاذيب من رئيس وزراء مزيف

انتقدت المعارضة الإسرائيلية التصريحات التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء السبت، والتي أكد فيها أن الحرب على قطاع غزة لن تنتهي إلا بعد “تدمير حركة حماس وإنهاء حكمها هناك، واستعادة المختطفين، وضمان ألا يشكل القطاع أي تهديد مستقبلي على إسرائيل”.

وقوبلت تصريحات نتنياهو بانتقادات شديدة من المعارضة، التي اتهمته بالمماطلة وتعريض حياة الأسرى للخطر حفاظًا على بقائه السياسي.

נתניהו שוב עם הצהרה מוקלטת מלאת שקרים כי מול העם הוא לא מעז לעמוד. נתניהו לא מגן על ישראל – הוא מכשול לביטחונה. ככל שיישאר, הסכנה תגדל. הערב הוא הודיע רשמית למשפחות החטופים ולציבור כולו: החלטתי להמשיך להפקיר ולהקריב את החטופים, המשך אחיזתי בכס השלטון חשוב לי מחיי יקירכם. אנחנו… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) April 19, 2025

وقال زعيم تحالف (الديمقراطيون) يائير غولان على منصة إكس “نتنياهو مرة أخرى في تسجيل مليء بالأكاذيب لأنه لا يجرؤ على مواجهة الشعب. هو لا يحمي إسرائيل، بل يشكل عقبة أمام أمنها. لقد أعلن الليلة رسميًّا لعائلات الأسرى وللشعب بأسره أنه يفضّل البقاء في الحكم على حياة المختطفين”.

وأضاف “سنسقطه، وسننقذ الأسرى، ونعيد الأمن”.

بدوره، هاجم رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء بقوله “شهدنا الليلة عرضًا بائسًا من رئيس وزراء مزيف عبر تقنية الديب-فايك. نتنياهو فشل في التصدي لحماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ويمنع استعادة الأسرى دفعة واحدة فقط من أجل مصالحه السياسية”.

وأشار ليبرمان إلى أن جولة المحادثات الثانية في روما بشأن البرنامج النووي الإيراني “تمثل فشلًا آخر لنتنياهو في التعامل مع الحليف الأكبر الولايات المتحدة“، مؤكدًا أن “رئيس وزراء 7 أكتوبر هو فشل مستمر يجب أن تنتهي ولايته”.

وختم ليبرمان بالقول “من الضروري تشكيل حكومة صهيونية قادرة على استعادة الأمن وإنقاذ المختطفين”.

הערב שוב ראינו הצגה עלובה מראש ממשלה דיפ-פייק. נתניהו נכשל מול חמאס ב־7 באוקטובר, ומונע את החזרת כל החטופים בפעימה אחת – רק כדי לשרוד פוליטית. סבב השיחות השני ברומא, על תכנית הגרעין האיראני הן הוכחה לעוד כישלון מהדהד שלו מול בעלת הברית הגדולה ארה״ב. ראש ממשלת ה-7… — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) April 19, 2025

ومساء السبت، أكد نتنياهو في كلمة متلفزة أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تدمير حماس، وأنه “لن يكون هناك أي التزام يفرض على إسرائيل عدم العودة إلى القتال في قطاع غزة”.