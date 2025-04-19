بعد استشهاد 20 من عائلته.. طالب في غزة يؤسس منظمة لدعم دارسي الطب (فيديو)

أسس الطالب عز الدين اللولو، من قطاع غزة، منظمة لدعم زملائه من طلاب الطب وتمكينهم من إنقاذ ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، بعد أن فقد 20 فردا من عائلته إثر قصف إسرائيلي على منزلهم في شمال القطاع.

من الألم إلى الأمل

وقال اللولو، الذي يدرس في السنة السادسة بكلية الطب، للجزيرة مباشر، إنه أسس هذه المنظمة كي يترك بصمة مفيدة لأهله في القطاع.

وأضاف أنه بعد فقدانه عددا من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي، قرر عدم الاستسلام وقرر تحويل الألم إلى أمل، قائلا “بعد أن اقتحمت هذه الحرب الوحشية حياتنا وحولت مسارها بشكل جذري، وتسببت بفقدي 20 فردًا من عائلتي في دفعة واحدة، اخترت أن أحول هذه المحنة إلى منحة، ونقطة انطلاق جديدة لنشر الخير”.

على اسم والده الشهيد

وأوضح اللولو أنه أطلق على المنظمة اسم والده “سمير”، الذي استشهد في قصف إسرائيلي، وما زال جثمانه حتى الآن تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن هذه المنظمة تسعى إلى “تمكين جيل جديد من الأطباء قادرين على العمل بشكل احترافي”.

وأشار اللولو إلى مبادرات عدة نفذتها المنظمة، وأضاف “قبل أيام نظمنا دورة تدريبية لطلبة طب في السنة السادسة، تهدف لتزويد المشاركين بالمهارات العملية لإجراء الخياطة الجراحية، وكانت أول ورشة وجاهية [وجها لوجه] في شمال القطاع، كما كنا خلال أيام الحرب نقوم بتوزيع حقائب الإسعافات الأولية، لضمان الاستجابة السريعة في أوقات الطوارئ، كما وفرنا منحا مالية لطلاب الطب لمدة 6 أشهر”.

وأكد اللولو أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تضييق الخناق على العمل الإغاثي والطبي في قطاع غزة، ما يؤدي إلى مصاعب كثيرة في تقديم الخدمات، في ظل الحصار والقصف المستمر للنظام الصحي.

وقال اللولو إنه يسعى إلى توسيع منظمته عالميًا، وألا تقتصر خدماتها على طلاب الطب في قطاع غزة، بل أن تشمل المنظمات الصحية أينما كانت، لتمكين جيل جديد يعمل بمهنية عالية حول العالم.