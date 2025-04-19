بيان جديد لـ”أبو عبيدة” بشأن مصير الجندي عيدان ألكسندر وآسريه

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنهم تمكّنوا من إخراج شهيد كان مكلّفًا بتأمين الأسير “الإسرائيلي الأمريكي” عيدان ألكسندر، في حين لا يزال مصير الأسير وبقية الآسرين مجهولًا.

وقال في سلسلة تدوينات عبر “تلغرام”: “نحاول حماية جميع الأسرى (الإسرائيليين) والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.. لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو”.

“الاحتلال يكذب”

وأكد أن “الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزوّر شهادات كاذبة لأسرى سابقين، بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم”.

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن أبو عبيدة فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر (يحمل الجنسية الأمريكية)، بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدف مكانهم.

وأضاف “تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمدًا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا”.

أبو عبيدة يعلن فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندرhttps://t.co/eEh8A9hq21 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2025

وفي مقطع مصور بثته كتائب القسام، السبت الماضي، استنكر عيدان ألكسندر وقوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضحية لأكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما عرقل إطلاق سراحه وغيره من الأسرى بالقطاع.

وقال ألكسندر “الجميع كذبوا: شعبي، حكومة إسرائيل، والجيش، والإدارة الأمريكية”، وأعرب عن مخاوفه من أن يُقتل نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم.