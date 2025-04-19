رجفة شفتيها تكشف الفاجعة.. طفلة تحتضن أختها الرضيعة وتسأل عن مصير عائلتها بغزة (فيديو)

في مشهد مؤثّر، ظهرت طفلة فلسطينية تحتضن أختها الرضيعة، وقد ارتجفت شفتاها وهي تردد قائلة “وين أمي؟ أمي وأبوي وصالح وأوس هدول في الدار… إخوتي اتنين يمكن راحوا، يمكن لأ.. حد يروح يشوفهم”.

“كسروا الأطفال”

الطفلة، التي كانت تسكن في منزل يعود لعائلة أبو شمالة بمحيط مسجد الشافعي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بدت مذهولة، تحاول استيعاب ما جرى لعائلتها التي فُقد أثرها بعد غارة جوية عنيفة استهدفت منزلهم في غزة.

ورغم صغر سنها، كانت كلماتها تحمل ألمًا يفوق قدرتها على الاحتمال “كسروا الأطفال.. شو ضل بالحياة.. بيكفي خلاص”.

رعشة شفتيها تكشف الفاجعة.. طفلة تحتضن أختها الرضيعة وتسأل عن مصير عائلتها#غزة pic.twitter.com/wSPBb4WUtK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 19, 2025

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية بلغ 92 شهيدًا، إلى جانب 219 إصابة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث يتعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القصف والانهيارات.

وحسب البيان، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان إلى 51157 شهيدًا و116724 مصابًا منذ بدء الحرب، فيما بلغ عدد الشهداء 1783 شهيدًا و4683 إصابة منذ 18 من مارس/آذار 2025 .