قضيتها أثارت مخاوف دستورية كبيرة.. انتصار قضائي لطالبة تركية معتقلة في أمريكا

أمر قاض اتحادي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل طالبة محتجزة في لويزيانا إلى ولاية فيرمونت، بينما ينظر في أقوالها بأن سلطات الهجرة الأمريكية اعتقلتها بالمخالفة للقانون بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية.

واتخذ القاضي القرار، بعد أن قدّم محاموها التماسًا لنقلها من لويزيانا إلى فيرمونت، وطالبوا بإطلاق سراح موكلتهم أو نقلها من لويزيانا إلى فيرمونت بحلول 18 إبريل/نيسان الجاري.

انتصار مبكّر

ويمثّل القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية وليام سيشينز انتصارا مبكرا للمواطنة التركية رميساء أوزتورك، في محاولات للإفراج عنها والعودة إلى دراستها بعد اعتقالها في 25 مارس/آذار في ماساتشوستس.

وتدرس رميساء (30 عامًا) في جامعة (نوفتس) الأمريكية لنيل الدكتوراة، وهي حاصلة على منحة (فولبرايت).

مخاوف من أزمة دستورية كبيرة

وقال القاضي إن قضية رميساء “أثارت مخاوف من حدوث أزمة دستورية كبيرة بشأن اعتقالها واحتجازها، وهي مخاوف تستحق دراسة شاملة وعادلة في هذا المحفل”، وحدد جلسة للنظر في إطلاق سراحها بكفالة في التاسع من مايو/أيار.

وأشار القاضي إلى أن أدلة رميساء، تدعم حجّتها بأن احتجازها جاء عقابًا لها على مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة الطلبة بالجامعة.

وينتقد المقال، تعامل الجامعة مع دعوات الطلاب لها لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب على غزة، وأن تقر بتعرّض الفلسطينيين لإبادة جماعية.

وقال القاضي سيشينز إن رميساء قدّمت أدلة تدعم استنتاجها بانتهاك حقوقها في حرية التعبير بموجب دستور الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن “مقال الرأي هو بلا شك تعبير عن قضايا عامة”.

ردود فعل غاضبة على اعتقال الطالبة التركية روميساء أوزتورك في جامعة تافتس الأمريكية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VLkIV5t8HF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2025

وكتب القاضي “لم تقدّم الحكومة حتى الآن أي دليل يدعم وجود دافع أو غرض قانوني بديل لاحتجاز السيدة رميساء أوزتورك”.

وأوقف القاضي تنفيذ أمره لمدة 4 أيام لإتاحة المجال لاستئناف محتمل، كما حدّد موعدًا للمرافعات بشأن قضية رميساء في 22 مايو/أيار.

ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال رميساء من قبل أفراد ملثّمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن، لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على نوايا الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية الذين احتجوا على حرب إسرائيل على غزة.

اعتقال بسبب مقال

وكانت المحامية مهاسا خانباباي، قالت في وقت، إن السبب الحقيقي وراء اعتقال رميساء من قبل أفراد وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، هو مشاركتها في كتابة مقال رأي مؤيد للفلسطينيين نشر على موقع جامعة (تافتس) التي تدرس بها في ولاية ماساشوستس الأمريكية.

وذكرت، في بيان، أن موكّلتها اعتُقلت بشكل غير قانوني من قبل إدارة ترامب، لمجرد مشاركتها في كتابة مقال رأي يدعو إلى حق الفلسطينيين في التمتع بالحقوق الأساسية، ونشرته صحيفة (تافتس ديلي) وهي الصحيفة الرسمية التي يديرها طلاب الجامعة.