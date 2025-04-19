“ضربوه بعمود حديدي على رأسه”.. محامية حسام أبو صفية تكشف تفاصيل الزيارة الأخيرة (فيديو)

قالت المحامية غيد قاسم، محامية الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتعرض لانتهاكات واعتداءات وحشية منذ لحظة اعتقاله.

وأوضحت أن أبو صفية تعرّض لاعتداءات عدة ولضرب شديد تحديدًا من يوم محاكمته الأخيرة في 25 مارس/آذار، وحتى قبل أيام.

3 زيارات كشفت أهوالا

وأضافت “قمت بزيارته 3 مرات، المرة الأخيرة كانت قبل أيام وللأسف ما سمعته منه وما شاهدته كان سيئا جدًا وكان صعبًا جدًا”.

وقالت المحامية إنه “تم الاعتداء على أبو صفية في 25 مارس يوم محاكمته وبعد المحاكمة أيضًا بعدما تثبّت عليه اتهام أنه مقاتل غير شرعي، وخضع أيضًا لتحقيق وتم أخذ منه بصمات وعينات وخضع لفحص الحمض النووي (DNA)”.

وأضافت المحامية في “ثالث أيام عيد الفطر، تم اقتحام أقسام سجن عوفر قسم 23 وقسم 24 الموجودين فيه معتقلين من قطاع غزة، تم اقتحام الأقسام الاعتداء بوحشية على الأسرى وتم تقييد أيديهم وأرجلهم والدوس على وجوهم من قبل وحدات خاصة، وإلقاء القنابل عليهم”.

"ضربوه بعمود حديدي على رأسه".. محامية الطبيب #حسام_أبو_صفية تكشف الانتهاكات التي يتعرض لها داخل سجون الاحتلال pic.twitter.com/RxC5T5eGp7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2025

“الانتقام لسه قائم”

وأعلنت المحامية أن “دكتور حسام في 6 إبريل/نيسان الجاري تعرّض لاعتداء آخر حيث تم ضرب رأسه بعمود عبارة عن حديد داخل السجن ما تسبب له بإصابة في الجبين”، وتابعت “رحلة العذاب داخل الأسر ما زالت مستمرة التعذيب لسه قائم والتنكيل لسه قائم والانتقام لسه قائم”.

ونوّهت إلى كثافة وحجم الفظائع التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين، قائلة “هذه المرحلة تفاقمت، الحديث اليوم عن 64 شهيدًا داخل المعسكرات والسجون الإسرائيلية بسبب كثافة وحجم الفظائع والتنكيل والتعذيب والظروف اللاإنسانية اللي مستحيل إنسان طبيعي يتحملها”.

وكان الاحتلال قد اعتقل أبو صفية نهاية العام الماضي بزعم “تورّطه بأنشطة إرهابية”، في حين أوضحت قناة (آي 24) الإسرائيلية -في حينها- أنه محتجز لدى الجيش الإسرائيلي.

ونقلت القناة نفسها عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن أبو صفية قيد التحقيق من قِبل الشاباك للاشتباه في علاقته بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).