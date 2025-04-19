غارات أمريكية مسائية تستهدف 3 محافظات يمنية

أعلنت جماعة أنصار الله، مساء الجمعة، أن الطيران الحربي الأمريكي شن غارات عدة استهدفت 3 محافظات يمنية.

وقالت الجماعة إن “عدوانًا أمريكيًّا استهدف بعدد من الغارات منطقة الحفا بمديرية السبعين وسط صنعاء”، وفق ما أفادت قناة المسيرة التابعة لها.

وأضافت “الطيران الأمريكي استهدف بـ4 غارات أخرى مديرية بني حشيش في صنعاء”.

ولم توضح القناة الأهداف التي طالها القصف، وما إذا كان قد نجم عن الغارات ضحايا أم لا.

ولفتت القناة إلى وقوع “3 غارات للعدوان الأمريكي استهدفت مدينة صعدة، و4 غارات استهدفت مديريتَي برط العنان واليتمة في محافظة الجوف”.

يأتي ذلك غداة غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، أسفرت عن مقتل 80 شخصًا وإصابة 150 آخرين من عمال الميناء وموظفيه، وأفراد من الإسعاف الذين سارعوا لإنقاذهم، وفق حصيلة غير نهائية أوردتها وزارة الصحة بحكومة جماعة أنصار الله (غير المعترف بها دوليًّا).

من جانبها، قالت واشنطن إنها دمرت منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله، بهدف تقويض قدرتها الاقتصادية.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي وحتى اليوم الجمعة، شنت واشنطن مئات الغارات الأمريكية على اليمن، أسفرت عن مقتل 205 مدنيين وإصابة 406 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب بيانات رسمية لا تشمل الضحايا من جماعة أنصار الله.

وبدأت هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد الجماعة، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تمامًا.

لكن جماعة أنصار الله تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردًّا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.