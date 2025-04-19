92 شهيدا في غزة خلال يومين.. الاحتلال يبيد عائلات بأكملها ويواصل قصف المدنيين (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن عدد الشهداء، ارتفع إلى 22 شهيدًا جراء غارات متفرقة منذ الليلة الماضية على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، أن 92 شهيدا و219 فلسطينيا أصيبوا بنيران قوات الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية، في قطاع غزة.

شهداء وجرحى في غزة

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، وصول عدد من الشهداء الفلسطينيين إلى مستشفيات في غزة، وتشييع عدد من الفلسطينيين -كثير منهم عائلات بأكملها- قضوا ضحايا للقصف الإسرائيلي المستمر على أنحاء في قطاع غزة.

كما رصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، وداع وتشييع، 12 شهيدا في مجمع ناصر الطبي معظمهم من الأطفال جراء استهداف الاحتلال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فجر اليوم السبت.

شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة في منطقة أبو حصيرة بمحيط الميناء غربي مدينة غزة#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/OtgotDUHiQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 19, 2025

استشهاد عائلة بأكملها

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن 5 فلسطينيين استشهدوا هم عائلة بأكملها، وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة لعائلة القاضي في مواصي خان يونس.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، وصول جثامين شهداء القصف المدفعي الإسرائيلي، الذي استهدف خيمة لعائلة القاضي.

واستشهد 4 بينهم طفلان وفتاة وعدد من الإصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو ندى في مواصي خان يونس.

واستشهد الطفل خالد عبد الحميد خالد طافش وعمر سمير عمر النحال متأثرين جراء قصف خيمة في مواصي خان يونس، وتم انتشال جثماني الشهيدين صهيب ومحمد فريد قديح جراء قصف منزل ببلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، قبل أيام.

وفي حي المنارة، استشهدت أم وابنتها جراء قصف إسرائيلي في حي المنارة جنوبي مدينة خان يونس، إضافة إلى ️شهيد ومصابين بقصف من مسيّرة إسرائيلية على عربة يجرها حيوان في منطقة المواصي.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الاحتلال منزل عائلة أبو شمالة في خان يونس، بحسب ما أفادت مراسلة الجزيرة مباشر.

دير البلح والنصيرات

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف أرض أبو الأطرش في شارع مطاحن السلام شرق مدينة دير البلح، ظهر اليوم.

ووصل شهيد وإصابتان إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف أرض أبو الأطرش في شارع مطاحن السلام شرق مدينة دير البلح، فيما أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي، مناطق شمال غربي النصيرات وشرقي دير البلح وسط قطاع غزة، فيما جدد قصفه لمناطق شمال وشرق مخيم النصيرات.

وقالت إن فلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي لمدنيين في شارع بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وإصابة آخرين باستهداف مسيّرة إسرائيلية مدنيين قرب مسجد الخالدي شمال غربي مدينة غزة.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، صلاة الجنازة على 3 شهداء في مستشفى شهداء الأقصى أحدهم في قصف طيران الاحتلال المسير فجر اليوم، وشهيدان آخران من عائلة الحاج قصفهم الطيران الإسرائيلي أثناء إمدادهم لخط مياه أمام منزلهم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

شمال غزة

وفي شمال القطاع، أفادت المصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيمة في منطقة أبو حصيرة بمحيط الميناء غربي مدينة غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي، مدنيين بمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، فيما استهدف طيران إسرائيلي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 43 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم السبت جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبلغت حصيلة الغارات الإسرائيلية جنوب القطاع (22 شهيدا) و️3 شهداء وإصابات جراء قصف منزل لعائلة أبو شمالة في مخيم خان يونس.

🔹متابعة |"انمسحوا من السجل المدني أخوي ومرتو وأولاده"..

بكلمات حزينة تودع هذه أفراد عائلتها الذين ارتقوا في قصف الاحتلال خيمتهم في مواصي خانيونس الليلة الماضية. pic.twitter.com/vyfzyramHv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 19, 2025

ارتفاع عدد الشهداء

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي، إلى 51 ألفا و157 شهيدا و116 ألفا و742 مصابا منذ السابع من أكتوبر، عام 2023، بحسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت.

وقال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “️وصل مستشفيات قطاع غزة 92 شهيدا، و219 إصابة خلال 48 ساعة الماضية”.

وأشار التقرير إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، جراء الحصار ونقص المعدات.

وقالت إن “️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 أي منذ تنصل حكومة نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار بلغت نحو الألف و783 شهيدا، و4 آلاف و683 إصابة.