“كأنها هيروشيما بعد القنبلة الذرية”.. طبيب أمريكي يصف هول ما رآه في غزة خلال 9 أيام

نشرت مجلة (نيويوركر) شهادة مؤثرة لطبيب أمريكي أمضى 9 أيام في مستشفيات غزة خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة.

وفي حديثه، وصف الطبيب كلايتون دالتون، مشاهد مؤلمة لأجنحة المستشفيات التي دُمرت بالكامل جراء الهجمات الجوية، قائلًا “رأيت غرف عمليات وأجنحة ولادة متفحمة بالكامل، ولا أستطيع أن أنسى مشهد الأطباء وهم يحاولون إنقاذ المرضى وسط الدمار”.

وأضاف الطبيب أن الأوضاع في مستشفيات شمال غزة كانت مروّعة، حيث غمرتها أضرار كبيرة بفعل القصف المستمر، مع نقص حاد في الأدوات الطبية والمعدات اللازمة.

“اضطررنا إلى قسطرة بولية لوقف النزيف”

وأثناء وجوده في مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع، كشف الطبيب عن صدمة شديدة لما تعرّض له المستشفى من قصف وهجوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في فبراير/شباط 2024، حيث باتت المرافق الطبية شبه خارجة عن الخدمة، ومع ذلك، استمر الأطباء في تقديم الرعاية في ظروف شديدة الصعوبة.

وقال دالتون إنه أثناء وجوده في مستشفى (شهداء الأقصى) في وسط غزة، كانت الإصابات كثيرة ومتنوعة.

وأضاف “في غرفة العمليات، شاهدت مريضًا شابًا يخضع لعملية جراحية بعد انفجار قنبلة بالقرب من منزله. اضطررنا لاستخدام قسطرة بولية لوقف النزيف نظرًا لنقص الأدوية”.

وتابع “في قسم الأطفال، كانت الطفلة مريم، البالغة من العمر 9 سنوات، تبكي بهدوء. فقدت ذراعها بسبب غارة، وأصيبت بتمزق بين المثانة والمستقيم بفعل شظايا، وخضعت لـ5 عمليات جراحية. بجانبها، كان طفل عمره 3 سنوات مصابًا بعد غارة قتلت شقيقه البالغ من العمر 5 سنوات”.

“كأنها من هيروشيما بعد القنبلة الذرية”

وتابع “في المستشفيات التي زرناها، كان التأثير طويل المدى للحرب واضحًا على المرضى والعاملين الطبيين. من الحروق والتمزقات الناتجة عن شظايا القذائف، إلى الإصابات الجراحية الخطيرة التي تُعالج بطرق غير فعّالة بسبب نقص الموارد”.

وفي أحد أقسام جراحة العظام، قال أحد الجرّاحين لدالتون “الإصابات الناتجة عن المتفجرات تكون ملوثة. نحن نقوم فقط بعمليات تحكم بالأضرار”.

وأوضح أن تثبيت العظام بألواح ومسامير ليس خيارًا لأن الجروح تصاب بالتهابات، لذلك يُستخدم أسلوب “التثبيت الخارجي”، حيث تُغرس دبابيس معدنية في العظم وتُربط بهيكل خارجي. ومع ذلك، تصل نسبة العدوى في هذه الحالات إلى 80%.

وقال دالتون إن أسوأ المشاهد كانت في شمال غزة، حيث بدت بعض الأماكن وكأنها من هيروشيما بعد القنبلة الذرية.

قنابل تفوق ما أُلقي على 3 مدن كبرى في الحرب العالمية الثانية

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرات الإسرائيلية أسقطت على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قنابل تفوق ما أُلقي على لندن ودريسدن وهامبورغ مجتمعة، خلال الحرب العالمية الثانية.

واستطرد دالتون “أخبرني مسعف يبلغ من العمر 60 عامًا أن الطائرات المسيّرة كانت تحوم بعد قصف أي مبنى، مما كان يدفع المسعفين إلى التريّث قبل الدخول خشية استهدافهم. سألتهم عن أصعب ما يواجهونه في هذا العمل، فأجاب أحدهم: أن تذهب لإنقاذ الناس بعد غارة، لتكتشف أن الضحايا هم من عائلتك. وأضاف آخر: أن تستخرج جثث الأطفال. ثم توقف للحظة وقال: من الغريب أن يسمح العالم بحدوث كل هذا لنا”.

مشاهد لا تُصدق

وأضاف “الدمار في هذه المناطق كان شبه كامل، وشاهدت مشاهد لا تُصدق من الخراب. مستشفى الشفاء، الذي يُعد من أكبر المستشفيات في القطاع، تعرض للهجوم المباشر حتى تم تدميره”.

ووصف دالتون مستشفى (كمال عدوان) في شمال غزة بأنه كان في حالة كارثية بعد تعرّضه للقصف في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وقال “المستشفى تعرّض لحريق كبير دمر معظم أقسامه، والأطباء هناك يحاولون ببساطة التعامل مع الأضرار. لا يوجد ما يكفي من المعدّات أو الأدوية للوفاء بالاحتياجات الطارئة”.

وأكد دالتون أن الهجمات على المستشفيات في غزة كانت ممنهجة ومخططًا لها، حيث تعرّضت المستشفيات الـ22 في شمال غزة لأضرار بالغة.

وقال “منذ بداية الهجمات في أكتوبر 2023، تم تدمير العديد من المنشآت الطبية، مما جعل توفير الرعاية الصحية في غزة أمرًا شبه مستحيل”.