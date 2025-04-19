مروان سري.. يوتيوبر مصري يضحي باستثماره في نادٍ إنجليزي تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

أعلن اليوتيوبر المصري ورائد الأعمال مروان سري، أمس الجمعة، انسحابه رسميًا من صفقة استثمار في نادي “داغنهام آند ريدبريدج” الإنجليزي، وذلك تضامنًا مع شريكته سلمى مشهور، بعد تعرضها لهجوم بسبب منشورات سابقة أعربت فيها عن دعمها لفلسطين.

وقال سري، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، إن قراره جاء بعد “الهجوم العنصري” الذي تعرضت له سلمى، مديرة التطوير في المشروع، على خلفية منشورات قديمة على وسائل التواصل الاجتماعي أعربت فيها عن تعاطفها مع غزة.

وكان سري قد ظهر، قبل يومين، في مقطع مصوّر إلى جانب سلمى، تحدث فيه عن تفاصيل “الهجوم الممنهج” الذي طالها من قبل ناشط بريطاني مؤيد للصهيونية، يُدعى “ديفيد”، وصفه بأنه مشجع للنادي منذ أكثر من 50 عامًا. وأشار الناشط في تغريدة له على منصة “إكس” إلى أنه سيوقف دعمه للنادي بسبب تعيين سلمى في فريق المشروع، مستعرضًا منشورًا سابقًا لها مؤيدًا للقضية الفلسطينية.

ويُظهر المنشور الذي أُعيد تداوله، سلمى وهي تعرب عن دعمها لأطفال غزة، فيما أشار بعض المتابعين إلى أن منشورًا آخر يُعتقد أنها حذفته، حمل أيضًا مواقف داعمة لفلسطين.

وكانت البداية قبل أسبوع، حين أعلن مروان سري عن زيارة إلى بريطانيا برفقة سلمى مشهور، وكشف عن نيته الدخول في شراكة استثمارية بنادي داغنهام آند ريدبريدج، الذي ينشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزية، قبل أن يُعلن عن إتمام الاستثمار رسميًا بعد يومين.

وأثارت القضية تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وبريطانيا وعالميًا، خاصة في أوساط داعمي القضية الفلسطينية، وسط إشادات بخطوة سري في الانسحاب تضامنًا مع سلمى ومع حق التعبير عن دعم فلسطين.