مستشفيات حديثي الولادة تفتقر إلى معدات طبية.. اليونيسف: بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يتطلب وقف إطلاق النار

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في قطاع غزة تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة، في ظل جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف العام.

وفي منشور على حسابها بمنصة إكس، قالت اليونيسف، اليوم السبت، إن “بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد على إعادة فرض وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات إلى القطاع”.

وشددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مجددًا.

وأشارت اليونيسف إلى أن “مستشفيات غزة التي تعالج حديثي الولادة والأطفال تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة”.

Hospitals in Gaza treating newborns and children don’t have enough medical equipment and are operating under extremely challenging circumstances.

Humanitarian aid must be allowed to enter Gaza again.

A ceasefire must be reinstated.

The survival of children depends on it. pic.twitter.com/J3WwfZrikO

— UNICEF (@UNICEF) April 19, 2025