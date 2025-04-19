مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين في استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل ضابط وإصابة 5 آخرين، اليوم السبت، جراء استهداف مركبة مدرعة شرق غزة، وذكرت أنه تم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن منصات تابعة للمستوطنين الإسرائيليين كتبت “يبدو الحدث كبيرا”.

مراسل الجزيرة مباشر: مروحيات الجيش الإسرائيلي نقلت ما يعتقد أنهم قتلى وجرحى من قوات الاحتلال شرقي غزة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/PzQlyCUr70 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 19, 2025

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة للرقابة، بمقتل ضابط وإصابة 5 آخرين في استهداف مركبة مدرعة شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلت ما يعتقد أنهم قتلى وجرحى من قوات الاحتلال، شرقي غزة، وذكر في وقت لاحق أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن “حدثا أمني خطير” وقع في قطاع غزة، وأن مروحيات تنقل مصابين.

يأتي ذلك في حين استشهد 92 فلسطينيًا وأصيب 219 في الساعات الـ48 الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة للرقابة: مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين في استهداف مدرعة شرقي #غزة وسائل إعلام إسرائيلية: جرحى في استهداف مركبة مدرعة شرقي مدينة غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UHBVvhXEL6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 19, 2025

مقتل طاقم كامل

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن طاقما كاملا من لواء النخبة “ناحال” في بيت حانون شمالي قطاع غزة كاد يباد منه 13 عسكريا من أصل 17 ضابطا وجنديا.

وكان جيش الاحتلال سمح وقتها بنشر خبر مقتل 5 عسكريين بينهم قائد مجموعة، وإصابة 8 بجروح خطرة، كما نشر الجيش في وقت سابق أسماء وبيانات 4 جنود آخرين قُتلوا في المعركة ذاتها.

وكشفت القناة الإسرائيلية، أن الحادثة وقعت أثناء تنفيذ مهمة “تطهير المباني” في بيت حانون، عندما وقع انفجار أدى إلى انهيار المبنى الذي كان يتمركز فيه القتلى الذين ينتمون إلى الفريق المعروف باسم “فريق Z1″، ويتعلق الأمر بـ17 عسكريا أكملوا تدريبهم المكثّف مدة شهرين قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.