نتنياهو: لن ننهي الحرب في غزة إلا بعد تحقيق هذه الشروط (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن ينهي الحرب على قطاع غزة إلا بعد تدمير قدرات حركة حماس وإعادة الأسرى من قطاع غزة، وضمان ألا يشكل القطاع خطرًا على إسرائيل.

كما أكد نتنياهو، اليوم السبت، التزامه بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشددًا على أنه لن يتنازل عن هذا الأمر.

وقال “إذا لم تستكمل إسرائيل تدمير قدرات حماس فإن ما حدث في السابع من أكتوبر (معركة طوفان الأقصى) سيتكرر”.

وشدَّد نتنياهو على أنه لن يقبل بالشروط التي وضعتها حماس، قائلًا إنها تريد إخضاع إسرائيل.

وأضاف أنه إذا استسلم لما سمّاها “إملاءات حماس” فستفقد إسرائيل كل الإنجازات التي حققتها.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بالإمكان إعادة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دون الخضوع لشروط حماس، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن إعادتهم “أحياءً أو أمواتًا”.

وقال إنه مقتنع بأن الدمج بين الضغط العسكري والسياسي سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، مؤكدًا أنه سيزيد الضغط على حماس حتى تحقيق كل أهداف الحرب.

من جهتها، انتقدت هيئة عائلات الأسرى بيان رئيس الوزراء، وقالت إن نتنياهو “ليس لديه أي خطة لإعادة المختطفين”.

وطالبت الهيئة بضرورة “التوصل إلى اتفاق يضمن تحرير جميع المختطفين حتى إن تطلب الأمر وقف القتال”.