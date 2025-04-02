“إذا عندكم إحساس خلوا الحرب تخلص”.. طفلة فلسطينية تصرخ باكية وتوجه رسالة إلى العالم (فيديو)

دخلت الطفلة ليال (12 عاما) في حالة بكاء شديد أمام كاميرا الجزيرة مباشر حين جرى سؤالها عن الوضع المعيشي الذي تقاسيه جراء عودة الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة على قطاع غزة.

وقالت ليال وهي تحمل شنطة بلاستيكية ثقيلة “جدتي في المستشفى، والدواء غير متوفر، الأطباء لم يتمكنوا من توفير الدواء لها”.

وأضافت وهي تبكي بحرقة “الناس في الشوارع بتتقطع كل يوم بسبب القصف والحرب”. وتابعت ليال “نزحنا بعد أن جرى قصفنا في رفح، بيتنا من 5 أداور تهدمت بسبب القصف”.

وأعربت ليال عن أملها في انتهاء الحرب بأقرب وقت، موجهة رسالة إلى العالم “إذا عندكم إحساس خلوا الحرب تخلص”.

وكشفت ليال عن “مأساة النزوح المتكرر أثناء الحرب”، معربة عن تخوفها من ترك منزلهم المهدم مرة أخرى جراء عودة الحرب والقصف في كافة أنحاء القطاع.

ويأتي حديث الطفلة ليال بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين بقصف عيادة للأونروا في جباليا إلى 22 شهيداً بينهم 16 طفلاً ونساء ومسنون وعشرات الجرحى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 50423 شهيدا و114638 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” في تقرير إحصائي يومي “وصل مستشفيات قطاع غزة 24 شهيدا و55 إصابة خلال 24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف تل أبيب حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/أذار2025 بلغت 1066 شهيدا و2597 إصابة”.

وشددت على أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.