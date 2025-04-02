إسرائيل تعلن توسيع العدوان على غزة.. وعائلات الأسرى “مصدومة”

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء إن جيش الاحتلال يوسع عملياته في غزة للسيطرة على “مناطق شاسعة”، بعد استئناف هجومه على القطاع الشهر الماضي.

وأضاف في بيان أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة “تتوسع لتدمير المنطقة وإخلائها من الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية، والسيطرة على مناطق شاسعة سيتم دمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية”.

ويأتي هذا الإعلان بعدما حذر كاتس الأسبوع الماضي بأن الجيش سوف “يعمل بكامل قوته” في أجزاء إضافية من قطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

واستأنفت إسرائيل عدوانها على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، ثم شنت هجوما بريا جديدا، منهية بذلك وقفا لإطلاق النار استمر قرابة شهرين.

ومنذ استئناف القتال، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 1042 شخصا على الأقل في الهجمات الإسرائيلية.

صدمة العائلات

في هذا السياق، هاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين بشدة إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس المتعلقة بتوسيع العملية العسكرية في غزة، واتهمت الحكومة بإهمال مهمة إعادة الأسرى.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن العائلات قولها: “هل تقرر التضحية بالأسرى مقابل السيطرة على أراضٍ في غزة؟”، مشيرة إلى أن “مهمة تحريرهم تراجعت في سلم أولويات الحكومة”.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عائلات الأسرى عبّرت عن صدمتها من إعلان وزير الدفاع. واعتبرت أن إعادة الأسرى أصبحت ثانوية لدى الحكومة. كما طالبت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان إيال زامير، بتوضيح كيف تساهم العملية العسكرية في إعادة الأسرى.