استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منطقة السوارحة بالزوايدة في غزة (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السوارحة بالزوايدة وسط قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر انتشال طواقم الإسعاف للجثامين الثلاثة، ونقلهم لأحد المستشفيات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين بقصف عيادة (للأونروا) في جباليا إلى 22 شهيدًا بينهم 16 طفلًا ونساء ومسنون وعشرات الجرحى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 50423 شهيدا و114638 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” في تقرير إحصائي يومي “وصل مستشفيات قطاع غزة 24 شهيدا و55 إصابة خلال 24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف تل أبيب حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/آذار 2025 بلغت 1066 شهيدا و2597 إصابة”.

وشددت على أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.