“الحوثي” تعلن استهداف قطع بحرية أمريكية في البحر الأحمر وتتوعد بتصعيد العمليات (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر الأربعاء، استهداف قطع حربية أمريكية في البحر الأحمر على رأسها حاملة الطائرات ترومان بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان متلفز: “ردًّا على العدوان الأمريكي على بلدنا استأنفت القوات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير لقواتنا المسلحة، القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك مستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان وهو الثالث خلال 24 ساعة الماضية”.

وأضاف: “عمليات القوات المسلحة مستمرة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطعه الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها بوتيرة متصاعدة إن شاء الله”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت عدداً من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في اشتباك هو الثالث خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. pic.twitter.com/2WdVlOfrHC — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 1, 2025

وأردف سريع: “عمليات القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي بمنع ملاحته في البحرين الأحمر والعربي وباستهداف مشآته العسكرية والحيوية تهدف إلى إيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة المستمرة على مرأى ومسمع العرب والمسلمين وكل العالم”.

وتابع أن “هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وليلة الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر غارات أمريكية على محافظة الحديدة غربي اليمن.

وفي 15 مارس/آذار المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، ثم هدد بـالقضاء على الحوثيين تماما.

وردّت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترامب لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة حيث استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس، حرب الإبادة على القطاع.