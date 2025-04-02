سوريا.. غارات جوية إسرائيلية على دمشق ومحافظة حماة (فيديو)

شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سلسلة غارات جوية على العاصمة السورية دمشق ومحافظة حماة وسط سوريا.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن “غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق”، وهو ما أكده مراسل الجزيرة مباشر.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع “6 غارات إسرائيلية استهدفت مطار حماة وأن الطيران الحربي لجيش الاحتلال لا يزال يحلق في أجواء المدينة”.

وفي وقت سابق قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن “الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ هجمات في عدة مناطق بسوريا”.

وأضافت أنه من بين الأهداف التي تعرضت للهجوم في سوريا قاعدة “تي فور” الجوية في محافظة حمص.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

ومنذ أشهر يشن جيش الاحتلال غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.