شاهد: انتشال أشلاء رضيعة مقطوعة الرأس ووضعها داخل كيس دقيق في غزة

وثقت الجزيرة مباشر مشاهد من موقع القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلتي عبد الباري والقاعود وسط خان يونس في قطاع غزة.

وأسفر القصف عن استشهاد 13 شخصا، بينهم أطفال ورُضّع تحولوا إلى أشلاء.

وبسبب نقص الأكفان في قطاع غزة، جمعت أشلاء طفلة رضيعة، عمرها 3 أشهر، في كيس دقيق.

وحمل أحد الجيران أشلاء الرضيعة داخل كيس الدقيق. وقال للجزيرة مباشر، إن الأشلاء تضم أكثر من 20 قطعة، من بينها اليدان والقدمان.

وقالت امرأة من الجيران إن الرضيعة وُجدت مقطوعة الرأس. وقد حضر الدفاع المدني إلى المكان لاستكمال عملية البحث عن الأشلاء والبحث عن رأس الطفلة الصغيرة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة حتى الآن، عن استشهاد 50399 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 114583 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من ألف فلسطيني وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.