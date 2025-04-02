شهداء ومصابون في استهداف منزل بمخيم البريج وسط غزة (فيديو)

استُشهد فلسطينيون وجُرح آخرون، جراء قصف الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء منزلًا يعود لعائلة ضرغام في مخيم البريج وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية أراضي زراعيةً في بلدة الفخاري شرقي خان يونس جنوبًا.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر من موقع القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلة ضرغام في مخيم البريج، جثث شهداء وأعدادًا كبيرة من المصابين نتيجة القصف.

كما تمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني في محافظة خان يونس، اليوم الأربعاء، من انتشال جثامين 13 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، من تحت ركام منزل عائلة عبد الباري الذي استهدفه الاحتلال. كما طال القصف منازل أخرى تعود لعائلتي القاعود وأبو طالب في محيط كراج رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 57 إثر غارات الاحتلال على أنحاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، عن استشهاد 50,423 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 114,638 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

ومنذ استئنافها للإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من ألف فلسطيني وأصابت 2,542 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.