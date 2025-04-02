غزة.. حصيلة الشهداء والجرحى في ثالث أيام عيد الفطر (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أخرون، مساء الثلاثاء، في سلسة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر، ما يرفع حصيلة الشهداء في ثالث أيام عيد الفطر إلى 15 على الأقل.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بعد استهداف طيران الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق ذات المصادر، أصيب عدد من المدنيين الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا قرب مفترق مرتجى في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسبق ذلك، استشهاد فلسطيني جراء قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة الشرقية لبلدة القرارة شمالي خان يونس.

كما أصيب فلسطينيان اثنان بنيران زوارق حربية إسرائيلية على شاطئ بحر مدينة خان يونس.

وفي مدينة رفح (جنوب) استشهد المواطن محمد خليل أبو جلالة متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها برصاص الاحتلال في المدينة.

وفجر الثلاثاء، قتلت إسرائيل الصحفي محمد صالح البردويل وزوجته وأطفاله الثلاثة بقصف استهدف منزلهم في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الرشيد غربي قطاع غزة.

وأفادت مصادر أن فلسطينيين اثنين آخرين استشهدا في قصف استهدف أرضا زراعية ومبنى جنوب غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، بالإضافة إلى استشهاد طفل فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها بقصف استهدف منزلهم جنوبي غزة، الأحد.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، عن استشهاد أكثر من 1042 فلسطينيًا، بينهم 322 طفلًا على الأقل، وإصابة 2542 آخرين، منذ أن استأنف الاحتلال الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 50,399 شهيدًا، و114,583 جريحًا.