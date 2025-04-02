غزة.. 11 شهيدا جراء قصف الاحتلال منزلا مأهولا وسط خان يونس (فيديو)

استشهد 11 شخصا وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا، يعود لعائلة “عبد الباري” في منطقة كراج رفح وسط خان يونس.

ولا يزال الدفاع المدني يواصل انتشال جثامين الشهداء والمصابين.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مدينة رفح بالتزامن مع قصف مدفعي على المدينة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة حتى الآن، عن استشهاد 50399 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 114583 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من ألف فلسطيني وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.