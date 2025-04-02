فرنسا تحذّر من مواجهة عسكرية مع إيران حال فشل مفاوضات البرنامج النووي

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، من أن المواجهة العسكرية مع إيران تبدو “شبه حتمية”، في ظل محدودية فرص التوصل إلى اتفاق جديد لكبح البرنامج النووي الإيراني، على حد وصفه.

وقال الوزير، خلال جلسة في البرلمان “لم يتبقَّ سوى بضعة أشهر حتى انتهاء أمد هذا الاتفاق”، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقّع عام 2015.

وأضاف أنه “في حال الفشل، ستصبح المواجهة العسكرية شبه حتمية، ما يؤدي إلى تكلفة باهظة، تتمثل في زعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل خطير”.

تصاعد التوتر

تأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعد أيام من تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ”قصف” إيران إذا واصلت تطوير برنامجها النووي.

وتزيد واشنطن حاليًا بشكل كبير من عدد قواتها في الشرق الأوسط تحسبًا لاحتمال تنفيذ ترامب ضربات عسكرية.

تعزيزات عسكرية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، عزز القدرات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط بمزيد من الطائرات الحربية، في ظل الحملة الجوية التي تشنّها الولايات المتحدة ضد جماعة (أنصار الله) الحوثيين، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من اليمن وتتحالف مع إيران.