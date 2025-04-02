قتلى وجرحى في تجدد الغارات الأمريكية على عدة محافظات يمنية

قُتل 4 يمينين وأصيب أخرون، مساء الثلاثاء، إثر سلسلة غارات أمريكية استهدفت محافظات صعدة والحديدة وحجة، بحسب ما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية.

وأفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي أن “عدوانا أمريكيا بغارات جوية استهدف مشروع ومبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء”.

وأشارت القناة إلى أن غارتين أمريكيتين إضافيتين استهدفتا محافظة صعدة (شمال).

ووفق قناة المسيرة أيضا “شن الطيران الأمريكي 3 غارات على مديرية وشحة في محافظة حجة شمال غربي اليمن“.

صاروخ من اليمن نحو إسرائيل

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل لكنه سقط بعيدا عن حدودها، فيما يجري التحقق فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد اعترضته.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أن “هذا هو الصاروخ الخامس الذي يطلق من اليمن دون أن يصل حدود إسرائيل” وذلك منذ استئناف القتال في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.