مجزرة جديدة.. الاحتلال يقتل 8 فلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة (فيديو)

استشهد 8 فلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في حي السلام جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مستشفى غزة الأوروبي استقبل 8 جثامين لفلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في حي السلام جنوب شرقي خان يونس.

فيما أوضح شهود عيان، أن الضحايا كانوا يعملون في أرض زراعية عندما استهدفتهم طائرات إسرائيلية، ما أدى إلى استشهادهم.

والأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد العدوان على غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.