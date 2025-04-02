نتنياهو: نعمل حاليا على تقطيع أوصال غزة لاستعادة الأسرى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا على “تقطيع أوصال” قطاع غزة والسيطرة على أجزاء منه، بهدف استعادة “الرهائن” الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على حد قوله.

وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، إن الجيش “يعمل على تجزئة القطاع وزيادة الضغط تدريجيًا لإجبار حركة حماس على إعادة رهائننا”، مضيفًا أن إسرائيل “تسيطر على أراضٍ، وتستهدف المسلحين، وتدمر البنية التحتية”، على حد وصفه.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان إسرائيل عن توسيع كبير لعملياتها العسكرية في غزة، اليوم الأربعاء، إذ سيطرت على مناطق واسعة من القطاع، تمهيدًا لضمها إلى المناطق الأمنية، إلى جانب تنفيذ عمليات إخلاء واسعة النطاق.

دعوة للقضاء على حماس

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان إن عمليات الإخلاء ستشمل مناطق القتال، داعيًا سكان غزة إلى ” القضاء على حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين”، معتبرًا أن “هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب”.

وأضاف كاتس أن ” العملية تهدف إلى القضاء على المسلحين وتدمير بنيتهم التحتية، مع السيطرة على مناطق واسعة ستُضاف إلى المناطق الأمنية لإسرائيل”.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بالفعل تحذيرات بالإخلاء لسكان بعض المناطق في جنوب القطاع. إلا أن بيان كاتس لم يحدد المساحة التي تعتزم إسرائيل السيطرة عليها، أو ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل ضمًا دائمًا للأراضي، مما يزيد الضغوط على سكان غزة الذين يعيشون في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا في العالم.