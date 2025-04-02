10 شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف حي النصر برفح وخيمة للنازحين في المواصي (فيديو)

استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بسقوط 9 شهداء جراء استهداف إسرائيلي بحي النصر شرقي رفح.

كما أفاد مراسلنا باستشهاد سيدة وإصابة عدد آخر جراء استهداف الاحتلال خيمة في حي البراق بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر عملية نقل جثامين الشهداء بوساطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد المستشفيات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 50423 شهيدا و114638 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” في تقرير إحصائي يومي “وصل مستشفيات قطاع غزة 24 شهيدا و55 إصابة خلال 24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف تل أبيب حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/آذار 2025 بلغت 1066 شهيدا و2597 إصابة”.

وشددت على أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.