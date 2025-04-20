أبرزهم حميدتي وشقيقاه.. القضاء السوداني يبدأ جلسات محاكمة 16 شخصا في قضية مقتل والي غرب دارفور (فيديو)

بدأت محكمة الإرهاب في بورتسودان جلساتها، اليوم الأحد، لمحاكمة 16 شخصا غيابيا بينهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقاه، وذلك لاتهامهم بقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر.

وقُتل أبكر مع شقيقه في 14 يونيو/حزيران 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو ظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من الدعم، وقد جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.

وكانت “اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات ميليشيا الدعم السريع” قد قيدت في يوليو/تموز 2024، نحو 12400 دعوى ضد عناصر الدعم السريع، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.

وقبلت المحكمة برئاسة القاضي المأمون الخواض النظر في الدعوى المحالة إليها من اللجنة المذكورة لمحاكمة المتهمين غيابيا.

وقال الخواض خلال الجلسة إن “المحكمة قررت السير في الإجراءات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 مع ضمان محاكمة عادلة ومنصفة للمتهمين. وذلك بعد أن أعلنت المتهمين في مارس/آذار الماضي بالحضور وإبلاغهم بموعد أولى الجلسات”.

وأكد قاضي المحكمة أن “أهمية المحاكمة الغيابية للمتهمين تكمن في المساهمة في تحقيق العدالة وردع الجرائم الخطيرة في محاكمة عادلة ومنصفة”، على حد قوله.

منع الإفلات من العقاب

بدوره، أكد النائب العام السوداني مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور “تصميم وجدية الأجهزة العدلية لمنع الإفلات من العقاب”.

ورأى طيفور في تقديمه خطبة الاتهام أمام المحكمة أنه “بإعلان هؤلاء المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، يتم توجيه رسالة حاسمة لكل الذين يتعمدون التخفي والهروب، بأن سيف العدالة سيطالهم”.

وأوضح النائب العام أن “حيثيات القضية وجريمة مقتل الوالي المغدور وتصفيته والتمثيل بجثته، جاءت تنفيذا لحلقات مشروع الغدر والخيانة الذي ابتدرته الميليشيا بالهجوم على مطار مروي في 13 إبريل/نيسان 2023، وأكملته بالهجوم على مقر القيادة العامة ومحاولة قتل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة”.

وأشار طيفور إلى أن “الوالي المغدور تصدى لهم بموجب سلطاته الدستورية متفقدا للمواطنين والمرافق العامة إلا أن المتهمين قاموا باعتقاله واقتياده لمقر قيادة الميليشيا وتصفيته وسحله وترك جثته في العراء للصبية للتمثيل بها، حيث شارك في الجريمة من المتهمين نائب الوالي وقائد الميليشيا بالمنطقة”.

وهذه أسماء من ورد ذكرهم في عريضة الاتهام:

محمد حمدان دقلو (حميدتي)

عبد الرحيم حمدان دقلو موسى

القوني حمدان دقلو موسى

عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد

تجاني الطاهر كرشوم بلة

إدريس حسن إبراهيم هارون

حمدان الغالي أصيل

عمر محمد أصيل القوني

عبد الرحمن رمضان أحمد

حسن أحمد حسن

عبد الرحمن مسار عبد الرحمن أصيل

عبد الله حسن إدريس إبراهيم

أحمد محمد ساكن

عبد الله محمد عيسى الغالي

عبده عبد الرحمن أصيل

عبد المنعم عبد المحمود أحمد (عبد المنعم الربيع).

ووجهت المحكمة إلى حميدتي والآخرين تهم “الاشتراك الجنائي، التحريض، الاتفاق الجنائي والمعاونة، إثارة الحرب ضد الدولة، تقويض النظام الدستوري، التعدي على الموتى، الحجز غير المشروع، الحرب ضد الأشخاص”.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.