“أخذوا مني أعز اثنين بحياتي”.. شظية في الرحم تُفقد “أماني” جنينها وغارة تقتل زوجها (فيديو)

روت النازحة الفلسطينية أماني أبو الروس، للجزيرة مباشر، كيف فقدت جنينها بعدما أصيبت بشظية في رحمها إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما فقدت زوجها في الغارة ذاتها.

“أخذوا مني أعز اثنين بحياتي”

وبكلمات امتزجت بدموعها، تحدثت أماني عن مأساة فقد زوجها وجنينها، فقالت “أنا كنت نايمة، وفجأة زوجي صحاني، صار يحكي لإلي: شوفي النار أكلت المكان يا أماني”.

وتابعت “من أول ما صحيت شفت الانفجارات والنار والشظايا بتطير علينا، وأنا كنت حامل بالشهر الرابع، فجأة حسيت بالشظية دخلت في الرحم، وقتلت ابني اللي ببطني”.

لكن مأساة أماني لم تقف عند هذا الحد، إذ أصيب زوجها أيضًا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام النازحين.

وأضافت “أخذوا مني أعز اثنين بحياتي، يعني زوجي كان بيحلم إنه نجيب ولد ونكوّن عيلة كبيرة، وكان بدّه يسميه يمان، بس هيني فقدتهم الاثنين، حسبي الله ونعم الوكيل”.

شظية اخترقت الرحم وقتلت الجنين

وفي التفاصيل الطبية، قال الدكتور خالد السر، اختصاصي الجراحة بمجمع ناصر الطبي، إن أماني نُقلت إلى المستشفى فجر الخميس 17 إبريل/نيسان ضمن مجموعة من المصابين جراء قصف الاحتلال.

وأضاف “أماني كانت تعاني نزيفًا حادًّا في البطن، وأثناء العملية تبيَّن وجود شظية اخترقت جدار البطن والرحم، وأصابت الجنين بشكل مباشر في منطقة الصدر، مما أدى إلى وفاته داخل الرحم”.

وأوضح أنه أُجريت لها في المستشفى عملية إجهاض قيصري لإنقاذ حياة الأم بعد التأكد من وفاة الجنين.

معاناة الحوامل في غزة

وتواجه النساء الحوامل في غزة العديد من الأخطار، بدءًا من وقوعهن ضحية القصف الإسرائيلي كما حدث مع أماني، وانتهاء بالتجويع وغياب الرعاية الصحية، وهو ما تعانيه آلاف النساء في القطاع.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، حذّر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين نيستور أوموهانغي من أن أكثر من 17 ألف امرأة حامل في قطاع غزة على حافة المجاعة، بينما تعيش 11 ألف امرأة حامل بالفعل في ظروف تشبه ظروف المجاعة.

وقال أوموهانغي إن مستوى الدمار والمعاناة الذي رآه في غزة غير مسبوق مقارنة بثلاثة عقود قضاها في مجال العمل الإنساني بمناطق الصراع.

وأوضح أوموهانغي أنه توجد نحو 49 ألف امرأة حامل في القطاع، وقد فاقمت ندرة الرعاية قبل الولادة وبعدها أخطار الإجهاض والوفاة أثناء الولادة.