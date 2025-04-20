المغرب.. مظاهرة ضد رسو سفينة بميناء طنجة يشتبه في حملها معدات عسكرية إلى إسرائيل (فيديو)

خرج مئات المغاربة، اليوم الأحد، في مظاهرة احتجاجية على طريق محاذ لميناء الحاويات “طنجة المتوسط” شمال غربي البلاد، رفضًا لرسوّ سفينة أجنبية بالميناء، للاشتباه في حملها معدات عسكرية إلى إسرائيل.

وجاءت المظاهرة استجابة لدعوة من مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية)، حيث رفع المتظاهرون صورا للقدس وفلسطين، إضافة إلى الأعلام الفلسطينية.

وهتف المتظاهرون الذين ناهز عددهم 1500 شخص “الشعب يريد رحيل السفينة”، “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، “لا أسلحة إبادة جماعية.. في المياه المغربية”.

وقبل أيام تحدثت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع (غير حكومية) في بيان عن “احتجاج نشطاء في المغرب على رسو سفينة ميكسو ميرسك (الدنماركية) بميناء طنجة المتوسط، تنقل شحنة المعدات الخاصة بطائرات إف35 الحربية المتوجهة نحو قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية، حيث أبحرت قادمة من الولايات المتحدة، على أن ترسو لاحقا في ميناء طنجة في 20 إبريل/نيسان الجاري”.

ولم يصدر أي بيان من الميناء أو السلطات المغربية بشأن هذا الأمر حتى الآن.

وخلال الأيام الماضية، ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن “السفينة لا تحمل أي سلاح وهي تابعة لشركة نرويجية تستثمر بميناء طنجة المتوسط”.

ونفى مسؤولون بميناء “طنجة المتوسط” علمهم بوجود شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل، وفق إعلام مغربي.

ونقلت مواقع مغربية منها هسبريس وموقع الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين (ولم تسمهم)، أن الأمر يتعلق بما يعرف بإعادة الشحن الدولي الذي لا يستلزم إطلاع الإدارة المينائية على محتويات الحاويات.

كما نفت شركة ميرسك الدولية التي تشغل السفينة ومقرها في الدنمارك، الادعاءات المتداولة بشأن رسو سفينة إسرائيلية محملة بالأسلحة أو الذخيرة في ميناء طنجة، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس طبيعة الشحنات التي تنقلها سفنها.

ويوم الجمعة الماضي، شددت الشركة في بيان لها على أن “جميع عملياتها التجارية تخضع لأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية، وترتكز على مبادئ السلوك المسؤول في مجال الأعمال، بما في ذلك الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.

وشهد المغرب مظاهرات كبرى عدة شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، للمطالبة بوقف الحرب وفك الحصار عن القطاع.