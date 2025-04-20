خرجوا من أحد الأنفاق.. مقاتلو القسام يستهدفون آليات الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، مشاهد من استهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة غزة.

وعبر قناتها على منصة تلغرام، بثت كتائب القسام مقطع فيديو مصحوبًا بتعليق “مشاهد من استهداف آليات العدو المتوغلة على تخوم حي التفاح شرق مدينة غزة”.

وأظهرت المشاهد خروج مقاتلين قساميين من أحد الأنفاق الهجومية، واستهداف 3 آليات لجيش الاحتلال بينهم دبابة تم استهدافها بقذيفة “الياسين 105” المضادة للدروع.

وقبل انطلاق العملية، يظهر أحد مقاتلي القسام وهو يتقدم الصفوف، قائلا: “على بركة الله عز وجل، يتقدم مجاهدونا لإنجاز عملية خاطفة مع هذا العدو الغاشم”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها نفذوا كمين “كسر السيف” ضد قوة إسرائيلية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وأوضحت القسام أن مقاتليها تمكنوا، أمس السبت، من تنفيذ الكمين الذي استهدف عربة جيب عسكرية من نوع Storm تتبع قيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة، باستخدام قذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى إصابات “محققة” في صفوف القوة.

بدوره، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط في صفوفه وإصابة 3 عسكريين آخرين، بينهم ضابطة، بجروح خطيرة، خلال إحدى المعارك في شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الذين أقر جيش الاحتلال بمقتلهم منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 847 قتيلا، بينهم 408 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.