خلال لقاء مع نائب بالكونغرس الأمريكي.. وزير الخارجية السوري يبحث قضايا سياسية واقتصادية وأمنية

دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب المفروضة على بلاده، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة السوريين وقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة. وأكد أن رفع هذه الإجراءات غير القانونية “خطوة أساسية لبناء الثقة والانخراط في مسارات التعاون البنّاء”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الشيباني، السبت، مع النائب بالكونغرس الأمريكي كوري لي ميلز، الذي التقى أيضًا الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وبحث الجانبان تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي في سوريا، إضافة إلى آفاق بناء شراكة استراتيجية بين دمشق وواشنطن، تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما تناول اللقاء التهديدات المشتركة التي تواجه البلدين والمنطقة، بما في ذلك الميليشيات العابرة للحدود وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة، مؤكدَين ضرورة تضافر الجهود لمواجهتها ضمن إطار دولي يقوم على احترام القانون الدولي وسيادة الدول.

وأكد الشيباني أهمية ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، ودعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي، موضحًا أن استقرار سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة والعالم.

وشدَّد وزير الخارجية السوري على انفتاح بلاده على حوار مسؤول وجاد مع جميع الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. كما جدَّد موقف سوريا الثابت في دعم أي جهود تصب في مصلحة الشعب السوري، وتعزز سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وتأتي هذه المحادثات في سياق أوسع من الاتصالات الدولية التي تجريها سوريا بهدف كسر العزلة المفروضة عليها، وتعزيز حضورها ودورها الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالحها الوطنية العليا.