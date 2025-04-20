سرايا القدس تعلن الاستيلاء على مسيّرتين للاحتلال أثناء تنفيذهما مهام استخباراتية في غزة (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أنها استولت على طائرتين مسيرتين أثناء تنفيذهما مهام استخبارية في سماء مدينة غزة.

وعبر قناتها على منصة تلغرام، بثت السرايا مقطع فيديو مصحوبًا بتعليق “سرايا القدس تعرض مشاهد لطائرتين صهيونيتين بدون طيار من طراز (EVO MAX) استولت عليهما في سماء مدينة غزة”.

وأظهر المقطع المصور “مشاهد من استيلاء سرايا القدس على الطائرتين بدون طيار والتي سيطرت عليهما خلال تنفيذهما مهام استخبارية”.

ويأتي إعلان “السرايا” في الوقت الذي أعلنت فيه كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها نفذوا كمين “كسر السيف” ضد قوة إسرائيلية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا، السبت، من تنفيذ الكمين الذي استهدف عربة جيب عسكرية من نوع Storm تتبع قيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة، باستخدام قذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى إصابات محققة في صفوف القوة.

ومساء السبت، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط في صفوفه وإصابة 3 عسكريين آخرين، بينهم ضابطة، بجروح خطيرة، خلال إحدى المعارك في شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الذين أقر جيش الاحتلال بمقتلهم منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 847 قتيلا، بينهم 408 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.