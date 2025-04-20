كتائب القسام تعلن تفاصيل كمين “كسر السيف” ضد قوات الاحتلال في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أن مقاتليها نفذوا “كمينًا مركَّبًا” استهدف سيارة جيب عسكرية من نوع “storm” تابعة لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية الإسرائيلية في فرقة غزة.

وقالت القسام، في بيان عبر تليغرام، إن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ كمين “كسر السيف” شرق بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وأضاف البيان “خلال الكمين استهدف مجاهدونا جيبًا عسكريًّا من نوع ‘storm’ تابعًا لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع، وأوقعوا فيهم إصابات محققة”.

وتابع البيان “فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ، تم استهدافها بعبوة ‘تلفزيونية 3’ مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا أيضًا “موقعًا مستحدثًا لقوات العدو في المنطقة بـ4 قذائف ‘RPG’، وأمطروه بعدد من قذائف الهاون”.

وأمس السبت، أعلنت القسام أن مقاتليها تمكنوا من “تنفيذ كمين مركَّب ضد قوة صهيونية متوغلة شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت أنها استهدفت دبابة “ميركافا 4” وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتَي “الياسين 105″، مؤكدة اشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرقي حي التفاح.