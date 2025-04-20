لابيد يحذر من “كارثة” واغتيالات سياسية في إسرائيل (فيديو)

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، من أن الفترة المقبلة قد تشهد اغتيالات سياسية من داخل إسرائيل.

وقال لابيد، في كلمة متلفزة نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية “وفقًا لمعلومات استخباراتية، نحن في طريقنا إلى كارثة، وهذه المرة ستكون من الداخل. نحن معرّضون لاغتيالات سياسية من الداخل، ورئيس الشاباك، رونين بار، على رأس من يتلقون تلك التهديدات”.

وأضاف “الكارثة المقبلة ستكون نتيجة للتحريض الداخلي، ويجب مواجهة دعوات العنف بحزم. يجب منح الشاباك كامل القوة والصلاحيات، فالتطرف تجاه رئيس الشاباك يأتي من الأعلى مباشرة.. من الليكود والحكومة”.

“تقويض” أسس الديمقراطية

ودعا لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عدم المشاركة في التحريض ضد رئيس الشاباك، مؤكدًا “ما يحدث الآن يقوّض أسس الديمقراطية، وسيصبح خطرًا وجوديًا علينا. يجب على نتنياهو أن يُلزم وزراء حكومته بالصمت في الوقت الحالي، وأن يمنح الشاباك القوة والصلاحيات الكاملة”.

وأضاف “من يدير الحكم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول هو المسؤول عن التحريض، وكان ينبغي على رئيس الشاباك الاستقالة منذ ذلك الحين بسبب فشله. نحن الآن في مرحلة خطيرة تتطلّب إسكات المحرّضين… فلن نتمكن من التعامل مع تحديات حماس وإيران إذا كنا نعاني من الانقسام والتمزق الداخلي”.

وتشهد الساحة الداخلية في إسرائيل موجة كبيرة من الانقسامات، تتمثل في تزايد العرائض الموقعة من قبل فئات عسكرية ومدنية مختلفة، تطالب بإنهاء الحرب على قطاع غزة وإخراج الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وهي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل هذا النوع من الاحتجاجات وبهذا الحجم الكبير والمتوسع يوميا حتى خارج المؤسسة العسكرية.