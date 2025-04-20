لبنان.. الاحتلال يعلن استهداف قائد بحزب الله والجيش يعلن مقتل عسكريين (فيديو)

قالت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأحد، إن شخصين على الأقل استشهدا إثر غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية على عدة مناطق في البلاد.

وذكرت الوزارة أن شخصا استشهد إثر غارة إسرائيلية على بلدة “حولا”، قرب مرجعيون جنوبي البلاد، كما استشهد شخص وجرح اثنان إثر استهداف سيارة في بلدة “كوثرية السياد”، قرب مدينة صيدا.

كما شنت المقاتلات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدتي سجد ومليتا في إقليم التفاح جنوبي لبنان، ومنطقة جل شهاب بين بلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن غارة في جنوبي لبنان استهدفت “حسين علي نصر”، الذي قال إنه نائب قائد “الوحدة 4400” في جماعة “حزب الله“.

انفجار ذخائر

من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني مقتل ضابط وجنديين وإصابة عدد من المواطنين “إثر انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع – النبطية”، جنوبي البلاد.

وأضاف الجيش في بيان إن الوحدات المختصة تجري التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.

بتاریخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥، استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع – النبطية. تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.

وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء: الملازم… pic.twitter.com/HaIhwtNUeH — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 20, 2025

رسميا، ذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى تقريرا من قائد الجيش العماد رودولف هيكل بشأن الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من قرى الجنوب، كما قدم التعازي في “شهداء الجيش الذين سقطوا في أثناء تأديتهم مهمتهم في حفظ الامن والاستقرار وإبعاد الخطر عن المواطنين وسكان القرى الجنوبية”.

الرئيس عون تابع تطور الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية بعد ظهر اليوم وبقي على اتصال بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي اطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.

– الرئيس عون قدّم التعازي بشهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا في اثناء… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 20, 2025

كما قدم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التعازي في “شهداء الجيش اللبناني والذين بدمائهم وبجهود رفاقهم يحمون البلاد ويصونون وحدتها”.

واطلع سلام على آخر تطورات الوضع العسكري والاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عدداً من القرى الجنوبية.