سياسة|لبنان

لبنان.. الاحتلال يعلن استهداف قائد بحزب الله والجيش يعلن مقتل عسكريين (فيديو)

تصاعد الدخان من مرجعيون في جنوب لبنان عقب الغارات الإسرائيلية
مدة الفيديو 00 دقيقة 29 ثانية 00:29
20/4/2025

قالت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأحد، إن شخصين على الأقل استشهدا إثر غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية على عدة مناطق في البلاد.

وذكرت الوزارة أن شخصا استشهد إثر غارة إسرائيلية على بلدة “حولا”، قرب مرجعيون جنوبي البلاد، كما استشهد شخص وجرح اثنان إثر استهداف سيارة في بلدة “كوثرية السياد”، قرب مدينة صيدا.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

كما شنت المقاتلات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدتي سجد ومليتا في إقليم التفاح جنوبي لبنان، ومنطقة جل شهاب بين بلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن غارة في جنوبي لبنان استهدفت “حسين علي نصر”، الذي قال إنه نائب قائد “الوحدة 4400” في جماعة “حزب الله“.

انفجار ذخائر

من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني مقتل ضابط وجنديين وإصابة عدد من المواطنين “إثر انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع – النبطية”، جنوبي البلاد.

وأضاف الجيش في بيان إن الوحدات المختصة تجري التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.

رسميا، ذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى تقريرا من قائد الجيش العماد رودولف هيكل بشأن الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من قرى الجنوب، كما قدم التعازي في “شهداء الجيش الذين سقطوا في أثناء تأديتهم مهمتهم في حفظ الامن والاستقرار وإبعاد الخطر عن المواطنين وسكان القرى الجنوبية”.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التعازي في “شهداء الجيش اللبناني والذين بدمائهم وبجهود رفاقهم يحمون البلاد ويصونون وحدتها”.

واطلع سلام على آخر تطورات الوضع العسكري والاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عدداً من القرى الجنوبية.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان