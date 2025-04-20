وصول وفد طبي من “الجسر الفلسطيني الأمريكي” إلى المستشفى الإندونيسي في غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر وصول وفد طبي من مؤسسة الجسر الفلسطيني الأمريكي (PAB) إلى المستشفى الإندونيسي بشمالي قطاع غزة.

وقال مدير المستشفى الطبيب مروان السلطان للجزيرة مباشر “في ظل الظروف الصعبة والتحديات والإصابات الجماعية والاستهدافات المتكررة على مدار الساعة، هناك أقسام عمليات وأقسام عناية مركزة تعمل بالمستشفى على مدار الساعة”.

وأضاف “اليوم وصل وفد طبي عن طريق مؤسسة الجسر الفلسطيني الأمريكي، مكوَّن من 3 أطباء في تخصصات نحن بحاجة إليها، وتساعدنا في إنقاذ حياة الناس”.

وأشار مروان إلى أن الوفود “تعزز صمود الطواقم الموجودة بالمستشفى في ظل وجود تخوفات من قِبل الطواقم الطبية حيث إن المستشفى طرفي”.

الجسر الفلسطيني الأمريكي

يُذكر أن المستشفى الإندونيسي بمدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، أنشئ بإشراف وتنفيذ مؤسسة ميرسي الإندونيسية وبتمويل من الشعب الإندونيسي.

وجاءت فكرة إنشاء المستشفى بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008، إذ لم يكن في منطقة شمال قطاع غزة سوى مستشفى كمال عدوان، وافتُتح عام 2015.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة الجسر الفلسطيني الأمريكي (PAB)، فهي منظمة تطوعية بالكامل، مقرها هيوستن في الولايات المتحدة، ويقودها أمريكيون من أصل فلسطيني من قطاع غزة، وتعمل على تمكين سكان غزة من خلال الرعاية الصحية والتعليم.

وتعمل المنظمة منذ تأسيسها عام 2008 من أجل سكان غزة، وتُعَد ركيزة أساسية في الجهود الإنسانية والتعليمية، وهي من المؤسسات الرائدة في إرسال البعثات الطبية إلى القطاع.

وتقدّم المؤسسة كذلك منحًا دراسية للطلبة الفلسطينيين، وتدعو إلى تحسين جودة الحياة وحقوق جميع الفلسطينيين.