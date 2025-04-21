أئمة وخطباء مساجد في هولندا يقودون مظاهرة حاشدة رفضا للحرب على غزة (فيديو)

شهدت مدينة روتردام الهولندية، الأحد، مظاهرة حاشدة دعا إليها أئمة وخطباء المساجد تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولمطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وانطلقت المظاهرة من أمام مسجد السلام التركي الواقع جنوب مدينة روتردام، حيث احتشدت أعداد ضخمة من المتظاهرين استجابة لدعوة أئمة المساجد خلال الأيام الماضية، ثم اتجهت المسيرة نحو مبنى بلدية روتردام في وسط المدينة.

وطالب المشاركون الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، منتقدين ما وصفوه بازدواجية المعايير في التعامل مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصًا فيما يتعلق بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

“الصمت الدولي هو تواطؤ”

وقال الشيخ يوسف أفيكيز، إمام وخطيب مسجد الإسلام بمدينة لاهاي وأحد منظمي المظاهرة للجزيرة مباشر، “على العالم أن يتحمّل مسؤوليته ويتدخل لوقف الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة”، معتبرًا أن الصمت الدولي يمثّل “تواطؤًا مع استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وأضاف الشيخ أفيكيز أن أئمة المساجد قرّروا إطلاق هذه المبادرة، بعد تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وسعيًا لإيصال صوت الجالية المسلمة في هولندا إلى صنّاع القرار، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة يعكس حجم الغضب الشعبي إزاء ما يحدث.

من جهته، أكد الشيخ نور الدين محمد، إمام مسجد مدينة إمرسفورت، للجزيرة مباشر أن “المظاهرة جاءت بمبادرة من الدعاة وأئمة المساجد، وأن أعدادًا ضخمة من مختلف الجنسيات لبت دعوتهم”.

وأوضح أنهم أرادوا من خلال هذه المظاهرة أن يوجّهوا رسالة قوية من مدينة روتردام برفض مخططات التهجير والإبادة الجماعية بحق أهالي غزة.

وأشار محمد إلى أن هذه المظاهرة تمثّل نداءً إلى الحكومة الهولندية والمجتمع الدولي بالتحرّك العاجل ووقف التواطؤ مع الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مطالبًا بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية على جميع الأطراف دون تمييز.

ازدواجية المعايير الدولية

وانتقد الأئمة خلال كلماتهم أمام مبنى بلدية روتردام ازدواجية المعايير الدولية، معتبرين أن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية يبدو مقصورًا على دول إفريقيا والدول الضعيفة، في حين يتم التغاضي عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ولفت المشاركون إلى أن استمرار تصدير الأسلحة من دول أوروبية، من بينها هولندا، إلى إسرائيل، يُعدّ انتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية التي تحظر دعم أطراف النزاع التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

ورفع المتظاهرون في المسيرة لافتات تدعو إلى وقف الحرب على غزة، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، كما ردد المشاركون هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وداعية إلى تحقيق العدالة الدولية.

تأتي هذه التحركات وسط تزايد الضغوط الشعبية في أوروبا لوقف الدعم العسكري عن إسرائيل، بعد الانتقادات الواسعة التي وُجهت إلى الحكومات الأوروبية بسبب مواقفها المنحازة، وعدم اتخاذها خطوات جدية لحماية المدنيين في قطاع غزة.